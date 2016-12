Reuters: USA utviser 35 russiske diplomater

I går ble det meldt at Barack Obama tar hevn for at Russland angivelig skal ha blandet seg inn i presidentvalget. Ifølge nyhetsbyrået Reuters utviser USA nå 35 russiske diplomater.

Diplomatene skal ha fått 72 timer på seg til å forlate landet.

Amerikanske tjenestemenn som er tett på planene opplyste til CNN i går at USA forbereder både strengere sanksjoner og diplomatiske tiltak. Det ble meldt at tiltakene mest sannsynlig skulle presenteres på torsdag.

De opplysningene blir bekreftet av det amerikanske Finansdepartementet.

– Disse tiltakene ble gjort for å svare på at russiske plagingen av amerikanske diplomater og handlinger som vi har funnet ut at ikke er forenlige med diplomatisk praksis, sier en anonym tjenestemannen til Reuters.

President Barack Obama sier tiltakene er en «nødvendig og riktig respons på forsøkene på å skade amerikanske interesser», skriver AFP