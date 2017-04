Reuters: Terrorsiktede Rakhmat Akilov (39) forsøkte å slutte seg til IS i Syria

I februar var Rakhmat Akilov etterlyst av usbekiske myndigheter, ifølge Interfax. I 2015 skal han ha forsøkt å ta seg inn i Syria.

På tirsdag bekreftet Johan Eriksson, advokaten til den terrorsiktede Rakhmat Akilov (39), at den usbekiske firebarnsfaren tilstår at han sto bak terrorangrepet i Stocholm på fredag.

I 2015 skal Akilov ha forsøkt å ta seg inn i Syria over grensen til Tyrkia for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), skriver Reuters. Han skal ha blitt pågrepet og deportert til Sverige, ifølge en anonym etterretningskilde nyhetsbyrået har pratet med.

Ifølge opplysningene skal Akilov være etnisk tadsjiker og ble inspiret av IS etter at han kom til Sverige.

Etterlyst i Usbekistan



Aftonbladet skrev tidligere denne uken at Akilov selv har hevdet at usbekiske myndigheter anklaget ham for å være terrorist.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder i dag at Akilov i februar ble etterlyst i Usbekistan, mistenkt for å være religiøs ekstremist.



Han skal ha vært mistenkt for å «produsere eller spre materiale som utgjorde en trussel mot allmenn sikkerhet» og for å ha deltatt i «religiøse, ekstremistiske organisasjoner».

Ble radikalisert i 2012

Ifølge kilder flere svenske medier har pratet med, deriblant Aftonbladet, har Akilov i avhør uttrykt sympati for IS. Han skal også ha chattet med IS-sympatisører før og etter terrorangrepet.

Han ble ifølge opplysningene radikalisert da han var i Tyrkia i 2012, men gikk aldri dypt inn i religionen, ifølge bekjente.

En av personene han traff i en svensk moské, sier til nyhetsbyrået TT at Akilov ikke engang visste hvordan man ber. Blant sine venner i Usbekistan skal det være velkjent at Akilovs kunnskaper om islam var svært dårlig.

SNAKKET BARE RUSSISK: Bekjente av 39 år gamle Akilov beskriver ham som belest og ikke spesielt religiøs. Foto: Facebook

Expressen meldte tidligere i dag at Akilov to uker før Stockholm-angrepet skal ha besøkt en hemmelig kjellermoské der to IS-rekrutterere har oppholdt seg.

I hjemlandet jobbet han som sveiser, og blir blant bekjente beskrevet som en relativt harmonisk person.

Motløs etter asylavslag



Sveriges Radio har pratet med flere venner av Akilov i Sverige. De forteller om en person som ble mer og mer ustabil etter at han fikk avslag på asylsøknaden sin. Han søkte asyl i 2014.

– Jeg sa til ham at han ikke skulle miste motet, og at min situasjon er hundre ganger verre enn hans. Jeg har ingenting og hvis jeg drar hjem, blir jeg fengslet og de kan slå meg ihjel, men han er fortsatt ung og kan starte på nytt, sier en anonym person, og legger til:

– Da satt han bare og hørte på og sa ingenting.

Han forteller at han aldri hørte Akilov prate om å gjennomføre terrorangrep i Sverige. Men etter asylavslaget skal han ha begynt å vandre i kretser tilknyttet narkotika og annen kriminalitet.