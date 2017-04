Reuters: Paris-terroristen kom i denne bilen

Terrorgruppen IS hevder de står bak angrepet hvor en politimann ble drept og to alvorlig skadet.

Det var ved 21.20 tiden at en mann åpnet ild mot en politibil i paradegaten Champs-Élysées i den franske hovedstaden. Ifølge Reuters viser bilder fra åstedet at politiet undersøker en sølvgrå bil som gjerningsmannen kom kjørende i.

Talsmann Pierre-Henry Brandet i det franske innenriksdepartementet sier mannen stanset bilen sin ved siden av flere politifolk før han avfyrte skuddene.

Politiet svarte med ild mot angriperen, som ble drept. President François Hollande beskriver skytingen som et «terrorrelatert» angrep.

Identiteten og motivet til gjerningsmannen er ikke kjent, men en politikilde opplyser til Reuters at han var kjent for de franske sikkerhetstjenestene.

En kilde tett på etterforskningen sier til CNN at han var på radaren for radikal islamisme.

Sent torsdag kveld hevder terrorgruppen IS at de står bak. Det er terrorgruppens propaganda-byrå Amaq som melder dette.

Ifølge IS var det en belgisk statsborger som har tatt navnet Abu Yusuf som gjennomførte angrepet, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.