Trumps utnevnelser skremmer minoritetsgrupper

Donald Trumps utnevnelser hittil betyr å skru klokken tilbake når det gjelder forholdene for minoritet innenfor rase, religion og seksualitet, mener borgerrettighetsledere i USA.

Fredag ble det kjent at Donald Trump har utpekt Michael Flynn til nasjonal sikkerhetsrådgiver, Mike Pompeo til sjef for CIA og Jeff Sessions til justisminister. I tillegg har han valgt den sterkt høyreorienterte Stephen Bannon som sin nærmeste rådgiver.

Beskyldninger om rasisme

Borgerrettsforkjempere mener disse valgene truer nasjonal samling og øker risikoen for angrep mot minoriteter i landet. De reagerer særlig mot utnevnelsen av Jeff Sessions som justisminister. Han ble i sin tid avvist som føderal dommer etter at Thomas Figures, en afroamerikansk jurist som tidligere jobbet i riksadvokatembetet, anklaget Sessions for å ha kommet med rasistiske uttalelser.

Ifølge Figures skal Sessions ha bedt ham være forsiktig med hva han sa til «hvite folk». I retten har Figures sagt at i forbindelse med en drapsetterforskning med bånd til Ku Klux Klan, skal Sessions ha uttalt at han «pleide å synes at Ku Klux Klan var ok før han fant ut at de røykte hasj». Sessions har avvist anklagene.

Saken blir trolig tatt opp igjen i Senatets høring for å godkjenne valget av Sessions som justisminister. Borgerrettighetsgruppene oppfordrer Senatet til å ikke godkjenne utnevnelsen.

Reaksjoner

– Alle amerikanere burde være bekymret for hvilken retning det amerikanske justisdepartementet går i og protestere mot alle kandidater som truer med å skru klokken 50 år tilbake i tid, sier lederen av National Urban League, Marc Morial. Borgerrettighetsgruppene oppfordrer Senatet til å ikke godkjenne utnevnelsen av Sessions.

En forkjemper for likekjønnet ekteskap og homofiles rettigheter reagerer særlig på Stephen Bannons uttalelser om homofile.

– Disse menneskene er upåvirket av den positive endringen som har skjedd på disse områdene de siste årene, sier Lennie Gerber.

Ibrahim Hooper, talsperson for Council on American-Islamic Relations sier utnevnelsene dessverre sender en melding om at fanatismen man så i valgkampen vil fortsette.