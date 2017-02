Jeff Sessions er USAs nye justisminister:  – Sier noe om retningen Trump vil gå

Han er blitt anklaget for rasisme, er klimafornekter og regnes som en stor inspirator for Trumps politikk. Nå er 70-åringen fra Alabama blitt USAs justisminister.

Som en av de første til å støtte Trumps presidentkandidatur allerede i februar i fjor, er det kanskje ikke så rart at Jeff Sessions ble en del av presidentens administrasjon.

Sessions har vært senator i delstaten Alabama i 20 år, og er tidligere omtalt som en av USAs mest konservative senatorer. Før det var han delstatsadvokat. Ifølge Washington Post har han vært populær i hjemtraktene; siden sitt første valg i 1996 har han aldri fått mindre enn 56 prosent av stemmene.

PROTESTER: Demonstrasjonene var av det kreative slaget da senator Jeff Sessions møtte til høringen for å bli USAs nye justisminister i januar. Disse demonstrantene er utkledd som Ku Klux Klan-sympatisører for å poengtere Sessions' rasistiske uttalelser tidligere i karrieren. Foto: Chip Somodevilla/AFP

Beskyldt for rasisme

Jefferson Beauregard «Jeff» Sessions er mest kjent for sitt syn på innvandring. Det konservative nettstedet National Review har omtalt ham som «amnestiets verste fiende». Han har stoppet flere immigrasjonsreformer som har kommet opp i Senatet siden han ble valgt inn, også forslag som har handlet om lovlige immigranter. Blant annet har han arbeidet for å stanse visumordninger for utenlandske arbeidere innenfor forskning og teknologi.

– Det vi trenger nå er å moderere immigrasjonen; senke graden av nye ankomster slik at lønningene kan øke, velferdsutbetalingene kan reduseres og assimileringens makt kan knytte oss alle tettere sammen, skrev han i en kronikk i Washington Post i 2015.

I 2015 foreslo Sessions ifølge New York Times en utestengelse på minimum fem år for de som prøvde å komme inn i landet igjen etter å ha blitt deportert. Han støtter også Trumps planer om å bygge en mur mot Mexico.

Da daværende president Jimmy Carter i 1986 nominerte Sessions til å bli føderal dommer, avviste Senatet, som da var kontrollert av republikanerne, nominasjonen. Grunnen var bekymringer om at Sessions hadde rasistiske holdninger. Beskyldningene kom fra flere tidligere kollegaer. Ifølge dem skal han ha vitset om Ku Klux Klan, og sagt at de han trodde de var ok, helt til han fant ut at de røyket marijuana. Han har også blitt beskyldt for å ha advart en svart advokatassistent om hvordan man snakker til «hvite folk». Sessions selv har benektet anklagene, ifølge BBC.

Mot likekjønnet ekteskap

Sessions er også klimafornekter. I en høring om EPA, Environmental Protection Agency i 2015, sa han følgende:

– Karbonforurensning er CO2, og det er egentlig ikke forurensende; det er planteføde, og det skader ingen, bortsett fra at det kan føre til at temperaturen øker.

I likhet med mange republikanere, er han også mot likekjønnet ekteskap. I 2000 og 2009 stemte han mot et lovforslag som ville utvidet definisjonen av hatkriminalitet til også å inkludere fornærmelser basert på seksuell legning. Da han var delstatsadvokat i Alabama, kjempet han også mot at en konferanse i regi av LGBT-samfunnet skulle finne sted på universitetet i Alabama i 1996.

Han lovte å tiltale skoleadministrasjoner som tillot samlinger av denne typen, jamfør en lov fra 1992 som gjorde det ulovlig for offentlige universiteter å grunnlegge grupper som promoterte den typen handlinger.

Da universitetet likevel tillot konferansen, forsøkte han å få på plass en rettskjennelse for å forhindre den. Kjennelsen fra 1992 ble imidlertid opphevet av en føderal dommer.

– Sier kanskje noe om retningen Trump vil gå



USA-kommentator og rådgiver i Tankesmien Agenda, Thor Steinhovden, tror valget av justisminister sier noe om hvilken retning Trump ønsker å gå som president.

– Sessions var den første senatoren som støttet Trump, og har fått være med og forme mye av politikken som Trump gikk ut med i valgkampen og nå innfører, sier han.

Under høringen fikk Sessions' konservative standpunkt rundt blant annet abort og homofilt ekteskap demokratene til å spørre ham om hvordan han kan opprettholde loven som en justisminister med slike synspunkt.

– Han sa tydelig at det ikke ville påvirke hans jobb. Men dette sier kanskje noe om retningen administrasjonen vil gå, sier Steinhovden.

Samtidig tror Steinhovden at Sessions' syn på innvandring vil kunne prege hans utøvende rolle som justisminister. En potensielt vanskelig situasjon vil være hvis det skulle skje flere politidrap i landet, tror han.

– Skulle det komme et politidrap på enda en afroamerikansk mann, så vil det være et tvilsomt tilfelle for ham. Her vil jo justisministeren kunne gripe inn og opprette en føderal etterforskning, men det vil nok Sessions være mer tilbakeholden med.