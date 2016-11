Dansk Michelin-restaurant fikk bot av mattilsynet

Restauranten Geranium i København oppbevarte fisk og skalldyr i kjøleskap med 9,2 varmegrader.

Ifølge Danske Ekstrabladet har det danske mattilsynet, eller Fødevarekontrollen på dansk, gitt restauranten Geranium den strengeste sanksjonen: 20.000 danske kroner i bot og et surt smilefjes.

Mattilsynet har ifølge avisen funnet at ferske skalldyr som muslinger, østers og krepsehaler ble oppbevart i kjøleskap som holdt 9,2 grader. Det er kun tillatt at fersksjømat oppbevares i 2 grader.

– Vi oppfatter det som skjerpende omstendigheter at virksomheten over en lengre periode oppbevarte skalldyr ved for høye temperaturer, vel vitende om at temperaturene var for høye, sier Mattilsynets seksjonsleder Martin Birk Hansen til Ekstra Bladet.

Mesterkokk Rasmus Kofoed og hovmester Søren Ledet svarer den danske avisen i en e-post.

– Vi har fått en anmerkning for at temperaturen i vårt ene kjøleskap ikke var lav nok. Det erkjenner vi, og vi er utrolig lei oss for at vi ikke har vært tilstrekkelige oppmerksomme på dette, skriver dem.

Ifølge dansk TV 2 ble den første kontrollen utført 29. september. Etter dette har Mattilsynet vært tilbake og kontrollert. Da ble smilefjeset endret fra sur– til strekmunn. Ifølge kanalen skyldes det ikke forbedringer på kjøkkenet, men det er knyttet til et eiereskifte som tidligere ikke hadde vært meldt.

Restauranten har tre Michelin-stjerner. I anmeldelsen står det at det er et unikt kjøkken, og verdt en spesiell tur.