Republikanere ut mot Trumps innreiseforbud: – Dette må fikses

Mindre enn fire dager etter at Donald Trump signerte sitt omstridte innreiseforbud, har det allerede blitt kritisert av flere av hans sentrale partifeller i Kongressen.

De færreste av dem kjente til ordren før Trump signerte den på direktesendt TV fredag, og mange gir uttrykk for sin misnøye. Presidentordren som nekter mennesker fra syv hovedsakelig muslimske land innreise i USA, virker å ha skapt uro i Det republikanske partiet, skriver Time.

– Forhåpentligvis kommer de selv til å ta affære i løpet av de neste par dagene for å få ryddet opp i dette, sier leder av det amerikanske senatets utenrikskomité Bob Corker, ifølge AFP.

«Et selvpåført sår»

Han selv ble overrasket da Trump plutselig signerte en ny presidentordre, og senator Cory Gardner i samme komité forteller at heller ikke han var gjort kjent med den nye presidentens planer.

– Presidentordren er overdrevent bred, og den trenger å bli ordnet opp i, mener Gardner.

Også Tennessee-senator Lamar Alexander har kritisert innreiseforbudet som «uforenlig med amerikanske verdier», mens Arizona-senator John McCain har omtalt det som «et selvpåført sår».

Senatets majoritetsleder Mitch McConnell og Ohio-senator Rob Portman er også blant det AFP har talt til å være mer enn 30 republikanske motstandere av innreiseforbudet.

Den demokratisk styrte delstaten Washingtons generaladvokat Bob Ferguson har dessuten levert inn et søksmål mot presidenten der han hevder at presidentordren er grunnlovsstridig og krever at en ugyldiggjøres.

Truer «opprørere» med sparken

Kritikerne virker imidlertid å tale for døve ører hos Donald Trump og hans administrasjon, som mandag svarte på en melding fra utenriksdepartementets såkalte «dissent channel» – et rammeverk som skal gjøre det lettere for enkelte ansatte i utenrikstjenesten å komme med konstruktiv kritikk uten frykt for represalier.

I meldingen kritiserer de anonyme ansatte innreiseforbudet, og svaret fra pressesjef Sean Spicer i Det hvite hus er klinkende klart: Enten kan de støtte Trumps program, eller så kan de slutte i jobben sin.

På spørsmål om hvorfor så ytterst få var blitt informert om presidentordren før den ble signert, svarer Spicer:

– Folkene som trengte å bli holdt loopen, ble holdt i loopen. De som trengte å bli orientert, ble det.

Fungerende justisminister Sally Yates nektet natt til tirsdag å forsvare den omstridte presidentordren, men oppnådde ikke annet enn å miste jobben. Trump-teamet beskylder henne for «å være svak når det kommer til grenser og veldig svak når det kommer til ulovlig innvandring».

– Ikke et forbud mot muslimer

Hvordan motstanden går inn på Donald Trump, er det ikke godt å vite. Søndag presiserte uansett hans stabssjef Reince Priebus at personer som allerede har arbeidstillatelse i USA, såkalt «green card», likevel får slippe inn i landet.

Selv har Trump kommentert motstanden i en uttalelse fra Det hvite hus:

– Dette er ikke et forbud mot muslimer, slik media falskt rapporterer. Dette handler ikke om religion, men om terror og å gjøre landet vårt trygt.

I en pressekonferanse mandag kveld åpnet pressesjef Sean Spicer også for at presidenten ville vurdere å dra innreiseforbudet enda lenger.