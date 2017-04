Gorsuch tatt i ed som USAs høyesterettsdommer

Et dramaår om ny høyesterettsdommer i USA er over. Mandag ettermiddag ble den konservative juristen Neil Gorsuch tatt i ed.

Da høyesterettsdommeren Antonin Scalia døde i februar i fjor, startet kampen om hvem som skulle erstatte den konservative dommeren.

Barack Obama var inne i sitt siste år som president, og utnevnte dommer Merrick B. Garland som Scalias etterfølger, men forslaget ble blokkert av republikanerne.

Det har dermed vært opp til den nye presidenten å foreslå en kandidat.

Fredag fikk president Trump viljen sin da Neil Gorsuch ble godkjent av senatet. Mandag ble han tatt i ed som USAs 113. høyesterettsdommer.

Klarte ikke blokkere

Men den nye utnevnelsen har ikke skjedd uten et politisk spill, som inneholdt å endre loven og det politiske begrepet «filibuster».

Det oppstod en såkalt filibuster i det amerikanske senatet da den demokratiske senatoren Chris Coons ikke støttet nominasjonen av Gorsuch.

Dermed var det 40 senatorer som hadde gjort det klart at de kom til å stemme imot, og en lang debatt kunne utsette avstemningen.

Har fått kritikk

Men da Republikanerne, som har majoriteten i senatet, endret reglene for godkjenning av høyesterettsdommere, slik at man trengte et rent flertall, altså 51 stemmer, ble Gorsuch godkjent.

Gorsuch har vært president Trumps ønskede høyesterettsdommer etter at han tok over som president i januar.

49-årige Gorsuch har fått kritikk fra Demoktratene for ikke å svare tydelig om sine personlige meninger om abort, valgkampfinansiering og flere andre saker.

Han regnes for å være en fremragende jurist, men en konservativ tradisjonalist som tar grunnloven bokstavelig, ifølge NTB.