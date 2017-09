Rema 1000 butikk i Danmark måtte stenge etter muselort-funn

Rema 1000 i Danmark har på under to år fått 30 innskjerpelser, seks sure Smiley-fjes og et påbud fra Fødevarekontrollen, det danske Mattilsynet.

Det melder danske Ekstra Bladet og opplysningene bekreftes overfor VG av Rema 1000s danske innkjøps- og marketingdirektør.

– Det er uakseptabelt. Matvaresikkerhet har høyeste prioritet, og vi ønsker å passe på våre kunder. I en stor organisasjon med 11.000 medarbeidere kan det skje feil, men vi har naturligvis sørget for å følge opp sakene og vi har brakt alle forhold i orden, skriver direktør Anders Jensen i en e-post til VG.

I Ringsted på Sjælland måtte Fødevarekontrollen for få uker siden ta i bruk sin strengeste reaksjon, nemlig å stenge butikken etter at det var funnet muselort og gamle matrester. Det fulgte også med en bot på 90.000 kroner.

Det var andre gang butikken måtte stenge på grunn av mus, men den er nå gjenåpnet.

– Vår kvalitetsavdeling har vært i alle butikker for å gjennomgå rengjøringsprosedyrer, og vi har kikket på hva vi har lært av disse sakene så vi kan gjøre det bedre i fremtiden, skriver Jensen videre i e-posten som er videreformidlet av Rema 1000s danske PR-byrå.