Advarer mot dødsmaneter i nordmenns ferieparadis

Portugisiske krigsskip er observert langs strendene i flere byer på Gran Canaria den siste dagene. Nå advarer reiseselskaper mot de potensielt livsfarlige manetene.

– Det er ikke slik at vi råder folk til ikke å bade, men hvis det er veldig mange av dem på en gang, så bør man ikke gå ut i vannet. Vi har kontakt med lokale myndigheter for å finne ut av det som skjer, sier Ann-Sofie Olsson, kommunikasjonssjef i reiseselskapet Apollo, til den svenske avisen Aftonbladet søndag.

De siste dagene har manetene inntatt strendene i flere populære turistområder på Gran Canaria. Ifølge Canariajournalen har manetene blitt observert av norske turister i Puerto Rico, Arguineguin, San Agustin og Playa del Inglés.

2010: 700 turister brent av maneter i spansk ferieby

Aftonbladet har også snakket med en svensk turist som kom i nærkontakt med dem på stranden i feriebyen Playa del Inglés denne uken.

– Vi syns de var vakre og min samboer tok en av dem opp og holdt den i hånden. Så kom politiet og advarte oss om at det er farlig å røre dem. Det var først da jeg kom hjem og googlet at jeg innså hvor giftige de er, sier Helén Fransson til avisen.

Den gjennomsiktige og purpurblå maneten av typen physalia physalis, bedre kjent som «portugisiske krigsskip», har tråder som kan bli opptil 10 meter lange og er i utgangspunktet mest vanlig i Australia, Karibien og i området fra Florida og sørover mot Mexico. Giften, som sitter i trådene, antas å ta livet av flere mennesker hvert år.

Kjempet for livet: Trebarnsfar havnet i kilometerlang manet-stim

Advarer norske kunder

Friske personer er ikke spesielt utsatt hvis de kommer i kontakt med maneten, men man kan uansett oppleve en intens smerte, samt en risiko for arrdannelser. Barn og eldre er mer utsatt og flere har dødd etter å ha fått sjokk og druknet.

Reiselskapet TUI, som tidligere het Star Tour, bekrefter overfor VG at de er kjent med situasjonen.

– Vi har ikke fått noen direkte henvendelser om det, men vi har sendt ut en sms til alle nordmenn som er på Gran Canaria, der vi oppfordrer dem til å følge med på lokale nyheter, anvisninger på strendene eller å ta kontakt med oss hvis de lurer på noe, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI Norge, til VG.

16 turister fikk legehjelp: Dødsmaneter inntar turistparadis

Hos Ving er det ingen kunder som har tatt kontakt, men reiseselskapet sier det ikke er første gang de hører om slike maneter i farvannene utenfor Kanariøyene.

– De kan dukke opp med jevne mellomrom på vinterstid, men det er sjeldent at det er et stort problem eller en utfordring, sier Tonje Løkaas Fossum, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving, til VG.

Thailand og Australia: – Ikke svøm i havet i manetsesongen

Truffet av dødsmanet – døde

I 2016 innførte thailandske myndigheter svømmeforbud på flere strender etter observasjoner av de livsfarlige manetene. VG har tidligere omtalt observasjoner av portugisiske krigsskip i turistparadis på solkysten i Spania, Australia og Asia.

I 2010 omtalte NTB to tilfeller der personer døde etter å ha kommet i kontakt med portugisiske krigsskip. Da døde en 69-årig kvinne etter at hun ble brent på leggen av den giftige maneten i Italia. Samme år døde også en turist etter at vedkommende kom i kontakt med maneten på en badeferie i Hurghada i Egypt.

I 2004 døde også en av kong Haralds seilerkolleger etter at han fikk dødsmaneten over seg under en regatta utenfor Miami Beach i USA. Kort tid etter at han ble truffet, døde amerikaneren på sykehus etter å ha fått et hjerteinfarkt.

Fått med deg? Nordmenn rammet av virus-utbrudd på Kanariøyene

Kongen, som la til kai kort tid etter hendelsen, var ikke vitne til hendelsen.

– Jeg har ikke sett noen, men jeg har hørt om dem, sa kongen til VG, før det ble kjent at den amerikanske seileren var omkommet.