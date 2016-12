Nordmenn rammet av virus-utbrudd på Kanariøyene

104 personer har blitt syke av et virus-utbrudd på et Ving-hotell i Arguineguín på Gran Canaria, blant dem over 30 nordmenn.

– Vi vet ikke hvordan dette har spredd seg. Det er tilfeller av diarè og kvalme, og har rammet både lokale og turister. Vi vet ikke årsaken til utbruddet heller, sier pressekontakt Sophie Frisholm Damsund i Ving til VG.

Hun forteller at de har iverksatt tiltak for å begrense spredningen, blant annet ved å oppfordre gjestene til å være nøye med hygienen.

– Det har ikke vært noen tilfeller de siste to dagene, så det ser ut som om det er på bedringens vei, sier Damsund.

Hotellet ligger i den lille fiskebyen Arguineguín. Det var rundt 900 gjester på hotellet da utbruddet inntraff.

Den svenske avisen Expressen omtalte saken først.

Tror ikke det startet på hotellet

– Det begynte å komme tilfeller om diarè og kvalme i slutten av november, og det ble stadig meldt inn nye tilfeller. Det viser seg at det totalt er 104 gjester som er rammet, sier hun.

Ifølge Damsund er det ikke noe som tyder på at det hotellet som har spredd viruset. På spørsmål om det er noe hotellet kunne gjort annerledes, svarer hun at de har gjort det de kan.

– Vi har anbefalt alle om å være nøye når de spiser og er på toalettet. Vi har tatt prøver av basseng og mat også for å være sikre på at vi utelukke det som kilde, sier hun.