Brite vil sykle jorden rundt på 80 dager

Mark Beaumont vil slå den gamle verdensrekorden på 123 dager.

Nesten 150 år etter at heltene fra Jules Vernes klassiker «Jorden rundt på 80 dager» dro fra London i et forsøk på å slå en utrolig rekord, kommer syklisten Mark Beaumont til å trille ut av Paris for å gjøre det samme.

Den første etappen av turen går fra Paris til Beijing gjennom Polen, Litauen, Russland, Mongolia og Kina. Deretter skal han krysse Australia og New Zealand, før han drar til Nord-Amerika.

Der lander han i Anchorage i Alaska og skal ende opp i Halifax på den canadiske østkysten. Siste etappe får fra Portugal, gjennom Spania, til Paris.

Alt i alt måler turen over 28.900 kilometer. Skal Beaumont klare målet om å gjøre den på 80 dager, må han sitte på sykkelsetet 16 timer daglig og tilbakelegge rundt 380 kilometer. Han skal ha med følgebil hele turen.

I 2008 gjorde Beaumont turen på 194 dager, men det er newzealenderen Andrew Nicholson som holder verdensrekorden på 123 dager fra 2015.

– Jeg vet hva jeg begir meg ut på. Det skremmer meg, sa Beaumont til BBC.

Turen starter 2. juli. For tiden er han ute på en oppvarmingstur hvor han sykler Storbritannia rundt.