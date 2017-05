Redd Barna: 75.000 barn drepes hvert år

I en oppsikvekkende rapport konkluderer Redd Barna med at 75.000 barn og unge myrdes hvert år. Tre latin-amerikanske land topper drapsstatistikken.

- Det vil si at 200 barn blir drept hver eneste dag. I Latin-Amerika blir over dobbelt så mange barn drept som i resten av verden. Dette er dramatisk høye tall, og en grusom skjebne disse unge menneskene lider. Og også for familiene som må leve med at en sønn, bror eller datter er myrdet.

Ofte har det sammenheng med at væpnede gjenger er involvert. Gjengvold er et enormt problem i Latin-Amerika, og det øker i omfang. Tallet på drepte er økt dramatisk de siste 15 årene. Likevel lukker resten av verden øynene for dette. sier Bjørn-Richard Monsen, regionleder for Latin-Amerika og Karibia i Redd Barna.

Honduras, El Salvador og Colombia topper den dystre statistikken.

Detaljert



Rapporten legger fram faktaopplysninger som i all sin gru dokumenterer hvordan millioner av barn blir nektet en fremtid og får barndommen ødelagt.

BRÅ DØD: Dobbelt så mange barn blir myrdet i Latin Amerika, som i resten av verden. I fjellandsbyen, El Mirador i Mexico ble to barn i en familie på elleve drept i fjor sommer, da væpnede bandemedlemmer stormet i inn huset deres og drepte hele familien. Foto: AFP

«På verdensbasis blir over 700 millioner barn frastjålet sin barndom. Hovedårsakene til disse nedslående tallene, skyldes dårlige helseforhold, konflikter, ekstrem vold, barneekteskap, tidlige graviditeter, underernæring, mangel på utdanning og barnearbeid.

Vi går i detalj inn på forholdene som frarøver disse unge menneskene deres barndom. De som lar dette skje, begår et overgrep mot barns fremtid», heter det i rapporten fra Redd Barna.

Den omfatter 172 land hvor verdens fattigste land, Niger, er helt på bunnen, og er det landet hvor barn og unge er mest utsatt for å få barndommen sin ødelagt.

Norge øverst



Ikke uventet skårer Norge høyest på rankingen, og er det landet i verden, i følge Redd Barna-rapporten, hvor barn har størst mulighet for å oppleve en lykkelig barndom.

– Vi ønsker å gjøre folk bevisste på at det ikke er tilfeldig hvem som rammes, og hvilke land de kommer fra. Det avhenger helt av om viktige og riktige politiske beslutninger og prioriteringer, tas i de enkelte land. Rapporten peker på hvorfor ett av fire barn får barndommen sin ødelagt, og hva som skal til for å hindre dette, sier generalsekretær Line Hegna i Redd Barna.

– Det kan virke som temmelig håpløs?

– Nei, det er ikke det. Selv Niger som ligger nederst på rangstigen har kunnet vise til reduserte tall når det gjelder barnedødelighet. Og Rwanda som har opplevde en ødeleggende borgerkrig, kan også vise til politiske prioriteringer som er med på å beskytte barn. Rapporten er interessant lesning, sier Line Hegna.