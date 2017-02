Razzia mot fransk presidentkandidat

BERLIN (VG) Politiet har gjennomført en politirazzia mot den korrupsjonsanklagede presidentkandidaten François Fillon i Paris.

Fransk politi har torsdag formiddag gjennomført en razzia mot det franske senatet i Paris, på jakt etter beviser for at Republikanernes presidentkandidat François Fillon har misbrukt offentlige midler.

Fillons mistenkes for å ha gitt sin kone Penelope tilsvarende 4,5 millioner kroner av offentlige penger over en tiårsperiode, for arbeid det ikke lar seg dokumentere at hun har gjort. Nå har politiet utvidet etterforskningen til å gjelde også deres felles barn, og det var bevis for det aspektet av saken som politiet søkte etter i dagens razzia i Paris.

Ansatte barna



Kilder i den franske nasjonalforsamlingen bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at politiet har gjennomsøkt flere kontorer i det franske senatet, på leting etter dokumenter som kan kaste lys over anklagene som rettes mot presidentkandidaten.

François Fillon *Det republikanske partiets presidentkandidat for valget våren 2017. * Statsminister under president Nicolas Sarkozy fra 2007 til 2012. Har også vært arbeidsminister, utdanningsminister og transportminister. * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlige ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene. (NTB)

Senatet skal, ifølge avisen Le Parisien, ha vært samarbeidsvillige. De ga fra seg dokumenter som viser hvem som har stått på Fillions lønningsliste, og hva slags arbeid de har utført.



Disse papirene kan bidra til å få klarhet i hvorvidt Fillions barn Marie og Charles faktisk jobbet da de fikk betalt av sin far mens han var senator i Sarthe mellom 2005 og 2007, skriver Le Monde. Magasinet Le Canard Enchaine hevdet onsdag at Fillon ansatte de to barna i nasjonalforsamlingen og betalte dem i underkant av 750.000 kroner av statlige midler.

Det er ikke forbudt for franske folkevalgte å ansette og lønne familiemedlemmer, men avisen Canard Enchaine, som først omtalte saken, peker på at ingen kan si hvilket arbeid Fillons kone faktisk har utført for ektemannen.

DEN GANG ALT VAR BRA: François Fillon vant det republikanske partiets nominasjonsvalg med god margin. Etter «Penelopegate» har hans popularitet sunket kraftig. FOTO: KRISTOFER SANDBERG / VG

Mister støtte



60 prosent av de spurte i en fersk meningsmåling mener at Fillon bør trekke seg som presidentkandidat, noe også stadig flere i hans eget parti har gitt uttrykk for.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

Fillon nekter for å ha gjort noe galt og hevder å være offer for en politisk svertekampanje.

Dessverre for Fillon ser det ikke ut til å stoppe det franske folket i deres misnøye: På Facebook har en «avskjedsfest» for den republikanske presidentkandidaten allerede blitt likt av 46.000 franskmenn. Arrangøren har til og med satt en dato for når de har tekt å si farvel: «Festen» holdes neste uke, 10. februar.

Også fra Fillons egne hagler kritikken

– Ingen har noen prinsipper lenger, sier Michèle Alliot-Marie, som også var presidentkandidat for Fillons parti, til L’Opinion.



Fillon sier han vil trekke seg dersom det tas ut siktelse mot ham. Republikanerne jobber nå på spreng for å finne en ny konservativ kandidat som kan stille i presidentvalget om Fillon skulle måtte trekke seg etter skandalen.

Ifølge fransk presse har flere ymtet frempå om at skandalen som rammer Fillion, kan føre til et sjokk-comeback for tidligere president Nicolas Sarkozy.

«Penelopegate» er utvilsomt gode nyheter for Fillons argeste motstander i kampen om presidenttittelen. Nasjonalisten Marine Le Pen leder allerede på meningsmålingene for første runde av presidentvalget.