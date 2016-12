Rangers tapte «Battle of New York»

(New York Islanders - New York Rangers 4-2) Mats Zuccarello og co. klarte ikke å hamle opp med erkerivalen i byderbyet, som kalles «Battle of New York».

New York Islanders vant 4-2 på hjemmebane.

Zuccarello hadde fem skudd på mål i løpet av kampen, men klarte ikke å sette pucken i nettet. Han var heller ikke delaktig med målgivende pasninger i løpet av de 23 minuttene han var på isen.

– Det handler ikke om frustrasjon, men om å vinne eller tape. Vi vant ikke kampen i dag, så vi må lære fra den, sa Rangers-trener Alain Vigneault etter kampen ifølge New York Post.

New York Rangers manglet en av sine nøkkelspillere i Michael Grabner. Grabner var hjemme i Østerrike i forbindelse med begravelsen til sin bestemor. I løpet av kampen ble både Rick Nash og Matt Puempel skadet.

– Det er ingen unnskyldning. Man må alltid finne andre veier til målet. Jeg syns vi kjempet hardt, men vi klarte ikke å avslutte godt nok når vi hadde muligheter, poengterte Vigneualt.

Islanders tok grep fra start

Islanders bygget seg et godt grunnlag allerede i første periode og gikk til pause med 2-0 seier etter scoringer av Scott Mayfield og Jason Chimera.

Kun 56 sekunder ut i andre periode reduserte Jimmy Vesey for Rangers, men kun halvannet minutt senere var Islanders igjen oppe i en tomålsledelse da Andrew Ladd satte inn 3-1.

Marc Staal sørget senere for nok en Rangers-redusering. På 3-2 var det lenge liv i kampen, men drøyt elleve minutter ut ti den siste perioden avgjorde John Tavares med sin 4-2-scoring.

Rangers står nå med 17 seire og 9 tap så langt i sesongen.