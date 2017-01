Ranet til seg million-smykker i Cannes

En mann i 30-årene truet til seg diamanthalsbånd og andre smykker før han ruslet ut av en Harry Winston-butikk i den franske byen.

De ansatte trodde mannen var en kunde da han kom inn i gullsmedforretningen onsdag.

Deretter trakk han fram et håndvåpen og noe som lignet en granat og tvang de ansatte til å gi ham smykker og andre verdigjenstander.

Sikkerhetskameraer har fanget opp hendelsen der mannen, iført solbriller, går avslappet ut av butikken etter ranet. Ingen skudd ble avfyrt og ingen fysisk skadet.

Ifølge politiet i den franske kystbyen skal tyvegodset være verdt 15 millioner euro, i overkant av 135 millioner kroner.

New York-baserte Harry Winston er blant annet kjent for å smykke opp skuespillere til store anledninger, som Oscar-utdelinger.

Det er imidlertid ikke første gang at den franske byen er utsatt for et millionran.



En diamantutstilling på The Carlton ble i 2013 ranet for juveler til over 800 millioner kroner – og er dermed et av tidenes største smykketyverier. Hverken mannen eller juvelene er funnet, skriver Reuters.

