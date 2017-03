Mistenker tyver for å bruke røykbomber i Venezia

Det var full panikk da det som skal være to store røykbomber gikk av i Venezia, fredag ettermiddag.

Det melder nyhetsbyrået AP.

Røyken som kom sivende ut skapte panikk blant turistene på den populære St. Mark plassen, midt i sentrum. Turistene og selgere på plassen trodde det var enten en brann eller et angrep.

«Klokketårnet på San Marco plass er fylt med røyk mens besøkende strømmer ut av døren. Det ser ut som røyken går oppover.» skrev en kvinne på Twitter.

Røyk: Den populære St. Marks plass i Venezia ble dekket med røyk fredag 17. mars. Foto: , Andrea Venturini via AP

Det som spekuleres i å være en røykbombe gikk av midt på plassen og en annen rett ved St. Marks klokketårn.

En av politiets teorier er at det var tyver som tente på eller detonerte bombene, slik at de i skjul av røyken kunne gjøre et raid i en smykkebutikk. Italienske medier skriver at turister som satt på en utendørskafé så en person tenne på røykbomben, mens to andre prøvde å komme seg inn i smykkebutikken Missiaglia, ifølge International business times.

Turistene kontaktet så politiet. Politiet kom raskt, men de tre personene forsvant før politiet fikk gjort noe, skriver ANSA.

Italiensk politi har ikke bekreftet detaljene, og henviser i italienske medier til saken fortsatt er under gransking.