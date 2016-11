Kvinner fra Qatar ranet for 45 millioner i Paris

To kvinner fra Qatar ble tirsdag stanset på en motorvei i Paris og fraranet verdisaker verdt minst 45 millioner kroner, opplyser franske politikilder.

Søstrene hadde nettopp forlatt Le Bourget lufthavn i Paris mandag kveld da to maskerte menn tvang kvinnene ut av motorveien og angrep de med tåregass, skriver BBC.

Politikilder sier til nyhetsbyrået AFP at søstrenes bil ble tømt for alt av verdisaker – deriblant juveler, klær og annen bagasje. I tillegg opplyser en kilde som den franske TV-stasjonen BFMTV har snakket med at kvinnene ble tvunget til å stoppe ved et bilverksted.

Søstrene er i 60-årene og satt på med en privat sjåfør i en Bentley-bil, ifølge lokale medier, skriver The Independent. Det er ikke første gangen at væpnede menn angriper utlendinger som kjører fra flyplassen langs motorveien A1 der kvinnene fra Qatar ble ranet.

I april i fjor ble en koreansk kunstsamler angrepet på A1 og frastjålet juveler til en verdi av fire millioner euro. Gjerningsmennene brøt seg gjennom vinduet i taxien som kunstsamleren satt i.

Lignende hendelser har også skjedd andre steder Frankrike:

I august 2014 angrep væpnede menn bilkortesjen til en saudiarabisk prins utenfor Paris og fikk med seg 250.000 euro. Et beløp som på det tidspunktet tilsvarte rundt to millioner kroner.

I juli 2013 kledde ranere seg ut som politimenn og tvang penger fra en tjenestemann fra det saudiske departementet for ungdom og sport, like etter at han ankom den franske hovedstaden. De fikk med seg litt over to millioner kroner i kontanter.

Tidligere denne måneden kunngjorde franske myndigheter at de vil bevilge ekstra midler til reiselivsnæringen. Samtidig ble det lovet at flere overvåkningskameraer skal installeres i hovedstaden i områder som er utsatt for ran.