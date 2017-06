Tyrkia sender soldater til Qatar

ISTANBUL (VG) Qatar takker Tyrkia for beslutningen om å sende tyrkiske soldatene til den utstøtte arabiske miniputten.

Tyrkias støtte til Qatar mottas med glede i det lille landet, som har opplevd å bli utstøtt av sine arabiske naboer i gulfen.

– Tyrkiske soldater kommer til Qatar av hensyn til sikkerheten i hele regionen, uttaler Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Beslutningen om å sende soldater ble tatt på kort varsel i det tyrkiske parlamentet, etter at Saudi-Arabia og Egypt har ledet an i en voldsom aksjon mot Qatar.

Det tyrkiske parlamentet har tatt beslutningen om å styrke tilstedeværelsen i Qatar med utgangspunkt i to avtaler fra 2015 og 2016. Avtalene åpner for at Tyrkia kan sende både ordinære tropper og militærpoliti, samt å trene opp Qatars egne politistyrker.

Det er ukjent hvor mange soldater det blir snakk om. Tyrkia har også fra før soldater til stede i Qatar, som del av et forsvarssamarbeid inngått i 2014.

Det styrende AKP og dets støtteparti MHP stemte for, mens opposisjonen i CHP og HDP var mot, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var tidlig ute og ba partene finne en løsning i konflikten. Tyrkia er tidligere blitt beskyldt for en av de samme tingene som Qatar nå beskyldes for, nemlig å ha gitt støtte til Det muslimske brorskap i Egypt.

ULL KONFLIKT: Fra venstre: Emiren av Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani; Egypts president, Abdel Fattah al-Sisi; Kongen av Saudi-Arabia, King Salman; statsminister i De forente arabiske emirater, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum; og konge av Bahrain, Hamad bin Issa al-Khalifa. Foto: AFP

Boikotten av Qatar ble utløst av at det i slutten av mai ble spredd uttalelser fra Qatars emir som ble tolket som støtte til Iran, Hamas, Hezbollah og Israel, noe som ikke falt i god jord hos nabolandene.

Qatar hevdet at uttalelsene var fabrikkerte, og skyldte på at det statlige nyhetsbyrået var hacket, men dette ble ikke godtatt som unnskyldning.

Siden er det komnmet fram mistanker om at Russland står bak hackingen, noe landet har avvist. USA-president Donald Trump tok først æren for å ha oppmuntret til reaksjonen mot Qatar, før han senere tilbød seg å megle i konflikten.