Trump tar æren for Qatar-krisen

ISTANBUL (VG) USA-president Donald Trump tar tilsynelatende æren for reaksjonene mot Qatar. Som igjen skal ha blitt utløst av et russisk hackerangrep.

Det kommer reaksjoner i USA mot det som ved første øyekast kan se ut som om Trump har latt seg manipulere til å gi Saudi-Arabia støtte til å iverksette den omfattende diplomatiske blokaden av det lille nabolandet Qatar.

– Saudi-Arabia snurret Trump rundt lillefingeren. Uten å innse det, oppmuntret han deres verste instinkter mot nabolandet, sier Bruce O. Riedel, ifølge New York Times.

Riedels jobber for Brookings Institution, og det må legges til at han var rådgiver i sikkerhetsspørsmål for Trumps forgjenger Barack Obama.

Men uansett hvilket politisk ståsted man har, så er bakgrunnen fascinerende: Trump har nemlig lagt ut en rekke med Twitter-meldinger der han tilsynelatende tar æren for å ha oppmuntret til reaksjonen mot Qatar:

«Under mitt nylige besøk til Midtøsten uttalte jeg at det ikke lenger kan være finansiering av radikal ideologi. Ledere pekte mot Qatar – se», skriver USA-presidenten.

Han følger opp med to nye meldinger der han skriver følgende: «Så gledelig å se at besøket til Saudi-Arabia med kongen og femti land betaler seg. De sa de skulle ta en hard linje mot finansiering av ekstremisme, og alt pekte mot Qatar».

«Kanskje dette blir begynnelsen på slutten av grusomhetene fra terrorisme», legger han til.

Bakteppet for meldingene er høyst interessant. For det første fordi flere amerikanske talsmenn, deriblant både utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister James Mattis, har uttalt seg langt mer forsonende og forsiktig om krisen som har oppstått.

Men et annet, og enda mer pirrende aspekt, er påstander i CNN og flere andre amerikanske medier om at hele krisen skal ha oppstått delvis som et resultat av russisk hacking og spredning av falske påstander.

En utløsende faktor for krisen er nemlig at det i slutten av mai ble spredd uttalelser fra Qatars emir som ble tolket som støtte til Iran, Hamas, Hezbollah og Israel, noe som ikke falt i god jord hos nabolandene.

Qatar hevdet at uttalelsene var fabrikkerte, og skyldte på at det statlige nyhetsbyrået var hacket, men dette ble ikke godtatt som unnskyldning.

Saudi-Arabia og de andre landene som nå har iverksatt harde tiltak mot Qatar, har alle hatt flere grunner til å reagere mot landet. Deriblant har Qatar et mye nærere forhold til svært omstridte organisasjoner som Hamas og Hizbollah, og ikke minst til Iran.

Men det er uansett de omstridte uttalelsene fra emiren som skal ha blitt brukt som utløsende årsak, og nå skriver CNN at amerikanske etterforskere tror at det kan stemme det er russiske hackere som plantet disse uttalelsene.



Onsdag har russiske myndigheter avvist anklagene, og sier det ikke er noe bevis for at russiske hackere er innblandet i Qatar-krisen, melder AFP.



Både qatarske og amerikanske tjenestemenn sier til CNN at FBI nylig har sendt et etterforskningsteam til Doha for å bistå i undersøkelsene om den påståtte hackingen.

FBI og CIA ønsker ikke å kommentere opplysningene, og en talsperson for den qatarske ambassaden i Washington viser til at det er en pågående etterforskning, og at resultatene snart blir offentliggjort.

PS: Justisdepartementet i De forente arabiske emirater advarer brukere av sosiale medier mot å uttrykke støtte til Qatar og truer med både fengselsstraff og bøter.