Slik markerer Tyrkia seg i Qatar-krisen

ISTANBUL (VG) Tyrkia kommer utstøtte Qatar til unnsetning, og markerer samtidig ønsket om en tydeligere rolle i Midtøsten.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan var blant de første statslederne som uttrykte støtte til Qatar, da den lille gulftstaten ble gjenstand for en blokade og diplomatisk krise første uke i juni.

Nå er det klart at Tyrkia skal sende store mengder med nødhjelp til Qatar, som har fått sine handelsruter blokkert av nabolandene Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Bahrain.

– Skip med 4.000 tonn nødhjelp er underveis, og enda et skip med ytterligere 11 tonn. De trenger særlig mel og egg. Vi har sendt 90 fly, sier Tyrkias finansminister, Nihat Zeybekci, gjengitt i avisen Hürriyet.

Militær støtte



Da naboene i gulfen, med Saudi-Arabia i spissen og med støtte fra Egypt og fem andre land, iverksatte den diplomatiske krisen mot Qatar, var landets tette forhold med Iran én av hovedgrunnene.

Saudi-Arabia og Iran er de to mektigste i gulfen, men den regionale stormakten Tyrkia har gjennom krisen markert landets økte ambisjoner i Midtøsten. Nato-landet har lovet økt militær støtte til Qatar, og Erdogan kom med følgende sterke uttalelse i forrige uke:

– Å forsøke å isolere et land på alle områder er både inhumant og i strid med islam. Det er som en dødsstraff over Qatar.

Med den uttalelsen som bakteppe er det ikke så rart at Saudi-Arabia var kjapt ute og avslo et tilbud fra Tyrkia om en lignende militæravtale, der det ble tilbudt å bygge en base for tyrkiske soldater.

– Kongeriket kan ikke tillate Tyrkia å etablere en base på sitt territorium, het det i en uttalelse gjengitt av det statlige nyhetsbyrået SPA.

Støtte til Hamas



Tyrkia er tidligere blitt beskyldt for noe av det samme som Qatar har fått svi for: Nemlig å ha gitt støtte til Det muslimske brorskap i Egypt og til Hamas i Gaza.

Tyrkia har nylig gjenopprettet det diplomatiske forholdet til Israel, et forhold som ble sterkt skadet da Israel angrep tyrkiske aktivister på vei mot Gaza i 2010. Men til tross for at isfronten med Israel delvis har smeltet, har Erdogan flere ganger i vår tatt til orde for palestinernes sak.

Fakta om Qatar-krisen: 1: Boikotten av Qatar ble utløst av at det i slutten av mai ble spredd uttalelser fra Qatars emir som ble tolket som støtte til Iran, Hamas, Hizbollah og Israel, noe som ikke falt i god jord hos nabolandene. 2: Qatar hevdet at uttalelsene var fabrikkerte, og skyldte på at det statlige nyhetsbyrået var hacket, men dette ble ikke godtatt som unnskyldning. 3: Siden er det komnmet fram mistanker om at Russland står bak hackingen, noe landet har avvist. USA-president Donald Trump tok først æren for å ha oppmuntret til reaksjonen mot Qatar, før han senere tilbød seg å megle i konflikten.

Og i Gaza henger den humanitære situasjonen tett sammen med forholdet til nettopp Qatar: Emiratet har nemlig vært Hamas' sterkeste støttespiller. Både Tyrkia og Qatar har tidligere bidratt til å betale for strømforsyning til Gaza.

Og akkurat slik som Qatar beskyldes for, så har Tyrkia de siste månedene styrket sitt forhold til Iran, til tross for at de to landene lenge har stått på motsatt side i Syria-konflikten.

Erdogans hardhendte diplomati har tidligere skadet forholdet til blant annet Egypt, men Tyrkia har fremdeles i en så sterk posisjon at de tillater seg en viss gambling. Denne gangen ved å forsøke å redde Qatar ut av krisen.

PS: Ingenting tyder på at Qatar-krisen blir løst med det første: Mandag uttalte De forente arabiske emirater at krisen kunne vedvare i årevis, og tirsdag ble det kjent at Qatars oljefond overfører store dollarsummer til lokale banker i et forsøk på å ruste seg for en langvarig konflikt.