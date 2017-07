Saudi-alliansen skjerper tonen i Qatar-konflikten

Saudi-Arabia og dets allierte kritiserte fredag Qatars steile holdning i den diplomatiske krisen som har oppstått i regionen.

Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater og Bahrain opplyser i en felles uttalelse at de svært skuffede over at Qatar har avvist en liste med krav som Saudi-alliansen stiller for å løfte sanksjonene de har innført mot Doha.

«Det gjenspeiler deres intensjon om å fortsette sin politikk med sikte på å destabilisere sikkerheten i regionen», heter det uttalelsen som er gjengitt av det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

«Alle politiske, økonomiske og juridiske tiltak vil bli gjort på den måten og på det tidspunktet det anses hensiktsmessig for å bevare de fire landenes rettigheter, sikkerhet og stabilitet», heter det videre.

– Dette har ingenting med terrorisme å gjøre, de vil ha slutt på ytringsfrihet, sa Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tidligere i uken.

– Kravene som stilles er helt urealistiske og lar seg ikke etterkomme, la han til.

Vil stenge TV-kanal



I juni kunngjorde de fire statene at alle diplomatiske bånd med Qatar blir kuttet grunnet mistanke om at landet støtter islamistiske ekstremister og har nære bånd med Saudi-Arabias erkefiende Iran.

Det var i utgangspunktet mandag denne uken at Qatar skulle gi sitt endelige svar på om de ville gi etter for nabolandenes 13 krav, men fristen ble forlenget med 48 timer.

Blant kravene på listen var en lovnad om at Qatar kutter alle bånd med grupper som Hizbollah, Al-Qaida og IS. Qatar, på sin side, nekter for å ha noe med gruppene å gjøre.

FULL KONFLIKT: Fra venstre: Emiren av Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani; Egypts president, Abdel Fattah al-Sisi; Kongen av Saudi-Arabia, King Salman; statsminister i De forente arabiske emirater, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum; og konge av Bahrain, Hamad bin Issa al-Khalifa. Foto: , AFP

Qatar ble under den såkalte «arabiske våren» i 2011 beskyldt for å ha gitt sin støtte til folkelige opprør, og ikke minst til islamistiske grupperinger som i økende grad tok over disse opprørene.

Det førte til slutt til en lignende krise i 2014, som tok ni måneder å løse. Denne gangen er omfanget langt mer alvorlig for Qatar, selv om mange av årsakene er en videreføring av konfliktene fra 2014.

Saudi-alliansen krever også at Qatar stenger den statseide TV-kanalen Al Jazeera. Kanalen, som må sies å nyte stor respekt for kritisk nyhetsdekning i Midtøsten, er et horn i siden på flere av landenes styresmakter.

Støtte fra Trump



USAs president Donald Trump sluttet først helt og fullt opp om den saudiledede blokaden av Qatar og hevdet at den «kanskje vil være begynnelsen på slutten til terrorens skrekkvelde».

Uttalelsen vakte oppsikt ettersom Qatar huser USAs største militærbase i Midtøsten, der 11.000 amerikanske soldater er stasjonert.

USAs utenriksminister Rex Tillerson kom da også raskt på banen og stilte spørsmål ved grunnlaget for blokaden, og frustrasjonen i Washington har siden vært økende.

Kilde: NTB/VG