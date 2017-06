Qatars innbyggere hamstrer mat i frykt for blokade

Innbyggerne i Qatar strømmer til butikkene for å sikre seg basisvarer i frykt for en matblokade etter det diplomatiske bruddet med flere land.

Qatar ligger på en halvøy og er bare knyttet til fastlandet via Saudi-Arabia, som nå – i likhet med de fire andre arabiske statene – utelukker alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser med emiratet.

Innbyggerne i hovedstaden Doha strømmet til supermarkedene for å sikre seg basisvarer som melk, ris og kylling, skriver nyhetsbyrået AFP. Emiratet er avhengig av matimport og en stor andel av importvarene kommer fra de andre golflandene.

Ifølge Al Jazeera står lastebiler med forsyninger i lange køer ved den saudiarabiske grensen. Den Qatar-eide fjernsynsstasjonen ble mandag fratatt lisensen sin i nabolandet.

Tar igjen sjanser

Regjeringen i landet sier i en uttalelse, ifølge The Guardian, at alle ruter for import fortsatt skal være åpne, og ber befolkningen unngå hamstring.

På tross av regjeringens oppfordring, tok befolkningen i landets hovedstad Doha ingen sjanser.

– Jeg kom på grunn av krisen, sier Azir, som har handlevognen full av bleier til sitt 18 måneder gamle barn.

En annen innbygger, Ernest, opprinnelig fra Libanon, uttalte at han dro for å handle fordi han visste at andre kom til å haste til butikken.

– Det er en begynnende panikk, og jeg trengte pasta, uttalte Ernest.

Ansatte ved supermerkeder i byen bekrefter hamstringen, og omtaler dagen som en av de mest travle arbeidsdagene de kan huske.

Artikkelen fortsetter under bildet fra mathamstringen i Qatars hovedstad Doha.

SIKRER SEG: En mann kjøper store mengder i Doha mandag, samme dag de diplomatiske forbindelsene mellom Qatar og nabolandene ble brutt. Foto: , AFP

– Sikrer at dagliglivet fortsetter

Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.

– Regjeringen har allerede tatt de nødvendige forholdsreglene for å sikre at dagliglivet fortsetter. Havnene og flyplassene fortsetter å holde åpent for handel og transport, med unntak av landene som har stengt sine grenser og luftrom, heter det i en uttalelse fra kabinettet.

Qatarske diplomater fikk to døgns frist til å reise hjem fra de arabiske statene. Øvrige borgere fra Qatar får to uker på seg til å dra tilbake.

I tillegg har Saudi-Arabia, som leder koalisjonen som i to år har kjempet mot houthi-militsen i Jemen, gjort det klart at qatarske styrker vil bli fjernet fra den pågående konflikten.

Beskyldninger om terror-støtte



Siden mandag morgen har Maldivene, Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain, Jemen og De forente arabiske emirater alle kuttet de diplomatiske båndene til Qatar.

– Vi trenger en garantert plan for å kunne gjenoppbygge tilliten etter at våre løfter ble brutt, sier utenriksmininster i De forente arabiske emirater på twitter tirsdag, ifølge Al Jazeera.

Egypt anklager Qatar for å støtte Det muslimske brorskapet, mens Saudi-Arabia viser til «grove overtredelser fra myndighetene i Qatar». De sier de stenger grensene og kutter diplomatisk kontakt for å «beskytte kongeriket mot terrorisme og ekstremisme».

De forente arabiske emirater anklager Qatar for å undergrave stabiliteten i regionen med sin «støtte og finansiering av terrorister, ekstremister og sektlignende organisasjoner». Jemens internasjonalt anerkjente regjering og Maldivene oppgir lignende grunner.

– Ingen legitim grunn

Emiratet hevder at statlige medier nylig ble hacket, noe som førte til at landets emir – Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani – ble tillagt falske og kontroversielle uttalelser. Disse ble publisert på nettstedet til Qatar News Agency i forrige måned.

–Det finnes ingen legitim grunn til å gjøre dette. Dette er basert på falske og ubegrunnede anklager, og er en trussel mot vår suverenitet, heter det i kunngjøringen fra utenriksdepartementet i Qatar.

Flere av gulflandene skal også ha sett det som en provokasjon da Al-Thani 27. mai ringte til Irans president Hassan Rouhani og gratulerte ham med gjenvalget. Saudi-Arabia anser Iran for å være den største trusselen mot stabilitet i regionen. Qatar deler et enormt oljefelt med Iran.

Qatars utenriksminister Mohamed bin Abdulrahman Al Thani sier tirsdag at Kuwait har spurt landets emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani om å utsette en tale om krisen i landet.

Al Thani sier til nyhetskanalen Al Jazeera at nasjonen hans «avviser de som vil prøve å blande seg inn i landets politikk».