Full isfront: Naboland kutter alle diplomatiske bånd til Qatar

Seks land bryter alle bånd med Qatar, og flere av dem gir qatarske statsborgere to uker på å komme seg ut. Det foregår en maktkamp mellom Gulfstatene, sier ekspert.

Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain, De forente arabiske emirater og Jemen varslet tidligere mandag at de bryter alle diplomatiske forbindelser med Qatar.

Ved 12.30-tiden mandag ble det kjent at også Maldivene følger etter.

Konflikten mellom Qatar og de arabiske gulfstatene eskalerte etter et påstått hackerangrep av Qatars statlige nyhetsbyrå, skriver AP.

Ubegrunnet

Utenriksdepartementet i Bahrain sier at de bryter forbindelsen grunnet den vedvarende «trusselen mot Bahrains sikkerhet og stabilitet, og innblanding i landets anliggender».

De vil trekke ut sine diplomater fra Qatars hovedstad Doha innen 48 timer, og råder alle diplomater fra Qatar om å forlate Bahrain innen samme tidsrom, skriver NTB.

Qatars utenriksdepartementet uttaler at de er lei for beslutningene de arabiske nasjonene nå har tatt, og omtaler beslutningen som «grunnløs», skriver Al Jazeera.

Ifølge AP mener Qatar at de fire arabiske nasjonene ikke kan rettferdiggjøre sine beslutninger om å kutte diplomatiske bånd på en legitim måte.

Qatars utenriksdepartement uttaler også at situasjonen ikke skal påvirke Qatars innbyggere.

Sendes ut



Bahrain ber alle qatarske statsborgere må forlate landet innen to uker, og varsler samtidig at luft- og sjøtrafikken mellom de to landene stoppes.

Flyselskapet Etihad Airways i Abu Dhabi har kunngjort at de stanser alle avganger til og fra Qatar fra og med tirsdag morgen.

Siden har flere flyselskaper fulgt opp, ifølge al Jazeera:

*Saudi Arabian Airlines innstiller alle avganger til og fra Qatar.

*Emirates, Fly Dubai og AirArabia fra De forente arabiske emirater gjør det samme.

*Qatar Airways svarer med å innstille alle flygninger til og fra Saudi-Arabia fra og med mandag.

Like etter Bahrain, kunngjorde også Egypt, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia at også de kutter alle diplomatiske bånd.

Trump på besøk i Saudi-Arabia: Fikk æresmedalje for fredsinnsats

Sistnevnte er det eneste landet som deler grense med Qatar, men stenger nå denne for «å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme».

En saudiledet koalisjon som i mer enn to år har kjempet mot opprørere som støttes av Iran i Jemen, kunngjorde at Qatar ikke lenger en velkommen i koalisjonen.

Økende siden Den arabiske våren



MAKTKAMP: Midtøsten-ekspert og professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, Nils Butenschøn, mener det som skjer nå må ses i sammenheng med den regionale maktkampen i området. Foto: Universitetet i Oslo

Midtøsten-ekspert og professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, Nils Butenschøn, sier til VG at spenningen mellom Qatar og Saudi-Arabia har vært økende siden Den arabiske våren i 2011.

– Qatar er en del av Gulfens Samarbeidsråd som domineres av Saudi-Arabia, men de har i mange år ført en uavhengig linje muliggjort av store inntekter fra petroleumsindustrien. Siden Den arabiske våren har spenningen vært økende fordi Qatar aktivt støttet kravene om en regimeendring i flere arabiske land.

Butenschøn forteller at Qatar ble en særlig sterk støttespiller for Det muslimske brorskapet som kom til makten etter frie valg i Egypt, mens Saudi-Arabia ble en hovedsponsor for general Al-Sisi som tok makten i et blodig militærkupp i 2013.

– Saudi-Arabia ser på Brorskapet som en trussel mot deres teokratiske innflytelse i regionen, sier Butenschøn.

Han mener det som nå skjer må ses i sammenheng med den regionale maktkampen i området, både rundt Persia-bukta, men også i den videre Midtøsten-regionen.

Hackerkonflikt



I mai blokkerte flere land tilgangen til Qatar-baserte medier etter at det statlige nyhetsbyrået publiserte en sak med kontroversielle uttalelser fra Qatars emir.

I uttalelsene stiller han spørsmål ved amerikansk fiendtlighet mot Iran, snakker om «spenninger» mellom Doha og Washington, kommenterer Hamas og spekulerer i om Trump kanskje ikke forblir ved makten særlig lenge.

Qatar hevdet senere at hackere hadde tatt kontroll over nettsiden og omtalte saken som falske nyheter. Men flere av nabolandene kjøpte ikke forklaringen.

Forvirret? Les VGs guide til kaoset i Midtøsten

I mars 2014 trakk Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Bahrain ambassadørene sine ut av Qatar i åtte måneder på grunn av sistnevntes støtte til den daværende presidenten i Egypt, Mohamed Mursi.

Myndighetene i Qatar har foreløpig ikke uttalt seg om utviklingen. I en uttalelse oppfordrer USAs utenriksminister Rex Tillerson landene til å snakke sammen og stå samlet.

Tillerson uttalte også at han ikke forventer at situasjonen skal ha noe å si for den samlede kampen mot terror i Midtøsten-regionen eller globalt.

Ikke noe nytt



Are Hovdenak, seniorrådgiver ved Landinfo, sier til VG at det har vært et spent forhold mellom Qatar og de andre Gulf-landene i flere år.

– Qatar er kjent for å støtte det muslimske brorskap og for å være hovedsete for Hamas. Qatar har også finansiert Hamas i Gaza, så spenningene er ikke noe nytt, sier Hovdenak.

Hovdenak mener at det kan spekuleres i om avgjørelsene, som nå kommer i kjølvannet av Trumps besøk i regionen, kan være en oppfølgning på besøket og hvilke signaler dette har sendt Gulf-landene.

– President Trump har uttrykt motstand mot atomavtalen Iran signerte for en tid tilbake. Qatar er en av Irans nærmeste allierte og de har et stort samarbeidt rundt et gassfelt på grensen. Amerikanerne kan ha et ønske om å presse Irans allierte istedet for å gå rett på Iran, sier Hovdenak.

Qatar er også hovedsete for en amerikansk militærbase som er viktig for amerikanske operasjoner i området.

Han mener det er dramatisk for Qatar om uttalelsene blir fulgt opp.

– Landet er avhengig av vareeksport via Saudi-Arabia, og bruker terminaler i flere Gulf-land for sin gasseksport. Spørsmålet er nå om dette er reelt og blir implementert, eller om dette er en trussel og advarsel til styret og mediene i Qatar om å dempe det nære forholdet til Iran, sier Hovdenak.