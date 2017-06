Flere land kutter alle diplomatiske bånd til Qatar

Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater trekker diplomatene sine tilbake og sender ut alle qatarske statsborgere.

Utenriksdepartementet i Bahrain sier at de bryter forbindelsen grunnet den vedvarende «trusselen mot Bahrains sikkerhet og stabilitet, og innblanding i landets anliggender».

De vil trekke ut sine diplomater fra Qatars hovedstad Doha innen 48 timer, og råder alle diplomater fra Qatar om å forlate Bahrain innen samme tidsrom, skriver NTB.

Sendes ut



De sier videre at alle qatarske statsborgere må forlate landet innen to uker, og at luft- og sjøtrafikken mellom de to landene stoppes. Det er ikke klart hvordan det ville påvirke Qatar Airways, ett av regionens største flyselskap med langdistanseruter.

Like etter Bahrain, kunngjorde Egypt, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia at de følger etter.

Sistnevnte er det eneste landet som deler grense med Qatar, men stenger nå denne for «å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme».

Hackerkonflikt



Konflikten bunner i et påstått hackerangrep av Qatars statlige nyhetsbyrå, og har siden bare eskalert, skriver AP.

Qatar hevdet i mai at hackere hadde tatt kontroll over nettsiden til det statlige nyhetsbyrået og publisert det myndighetene omtalte som falske sitater fra landets emir om Iran og Israel. Etter hendelsen blokkerte disse landene tilgangen til Qatar-baserte medier, inkludert Al Jazeera, skriver AP.

I mars 2014 trakk Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Bahrain ambassadørene sine ut av Qatar på grunn av sistnevntes støtte til den daværende presidenten i Egypt, Mohamed Mursi. Etter åtte måneder var ambassadørene tilbake i landet, etter at Qatar hadde kastet ut flere medlemmer av Det muslimske brorskap.

Myndighetene i Qatar har foreløpig ikke uttalt seg om utviklingen.

USAs president Donald Trump var nylig på besøk i Midtøsten. Da han talte i Saudi-Arabia, ba han muslimske ledere om å ta ansvar for å bekjempe terrorisme.