CNN: Mistenker at russiske hackere utløste Qatar-krise

Ifølge CNN mener amerikanske etterforskere at russiske hackere plantet falske nyheter hos Qatars statlige nyhetsbyrå.

Den påståtte hackingen var den utløsende årsaken til at nabolandene brøt alle diplomatiske bånd med Qatar denne uken.

Det var i slutten av mai at uttalelser fra Qatars emir ble tolket som støtte til Iran, Hamas, Hezbollah og Israel, noe som ikke falt i god jord hos nabolandene.

Qatar hevdet at uttalelsene var fabrikkerte, og skyldte på at det statlige nyhetsbyrået var hacket, men dette ble ikke godtatt som unnskyldning.

Men natt til onsdag norsk tid skriver CNN at amerikanske etterforskere tror at dette kan stemme:

Ifølge anonyme tjenestemenn indikerer amerikansk etterretning at det er russiske hackere som plantet de falske nyhetene.

Både qatarske og amerikanske tjenestemenn sier til CNN at FBI nylig har sendt et etterforskningsteam til Doha for å bistå i undersøkelsene om den påståtte hackingen.

FBI og CIA ønsker ikke å kommentere opplysningene, og en talsperson for den qatarske ambassaden i Washington viser til at det er en pågående etterforskning, og at resultatene snart blir offentliggjort.

FULL KONFLIKT: Fra venstre: Emiren av Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani; Egypts president, Abdel Fattah al-Sisi; Kongen av Saudi-Arabia, King Salman; statsminister i De forente arabiske emirater, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum; og konge av Bahrain, Hamad bin Issa al-Khalifa. Foto: , AFP

Qatars utenriksminister Mohammed Bin Abdulrahman al-Thanisier til CNN at FBI har bekreftet hackingen.

– Vi tror hele krisen er basert på feilinformasjon. Det startet basert på fabrikkerte nyheter, som ble publisert i vårt nasjonale nyhetsbyrå som ble hakket, noe som er bevist av FBI.

Den diplomatiske krisen slo ut mindre en to uker etter at Donald Trump deltok på et møte i Saudi-Arabia med rundt 50 muslimske ledere, og presidenten tar selv noe av «æren» for at isfronten.

I tre Twitter-meldinger skriver han følgende:

– Under min siste tur til Midtøsten sa jeg at vi ikke lenger kan ha noen finansiering av radikal ideologi. Lederne pekte på Qatar – Se!

– Så godt å se at Saudi-Arabia-besøket med kongen og 50 land allerede bærer frukter. De sa at de ville innta en hard linje når det gjaldt finansiering av ekstremisme, og alle pekte mot Qatar, la han til.

– Kanskje dette vil være begynnelsen på slutten til terrorens skrekkvelde!, lød den siste Twitter-meldingen fra Trump.