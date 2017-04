Putin krever FN-gransking av kjemisk angrep i Syria

Moskva vil kreve at FN etterforsker forrige ukes angrep med kjemiske våpen i Syria, sier Russlands president Vladimir Putin.

Putin beskriver hendelsen som en provokasjon fra opprørerne, og sier russiske etterretningsopplysninger tyder på at slike angrep har blitt planlagt i andre deler av Syria, inkludert i hovedstaden Damaskus.

–Vi har informasjon fra flere kilder på at slike provokasjoner – jeg kan ikke kalle dem noe annet – er planlagt i andre syriske regioner, inkludert ved den sørlige utkanten av Damaskus, der de igjen planlegger å kaste en eller annen substans, og deretter anklage det syriske regimet for å stå bak, sier han under en TV-sendt pressekonferanse tirsdag.

Bekrefter saringass

Samtidig hevder Russland at det syriske regimet er villig til å la eksperter undersøke militærbasen sin for spor av kjemiske våpen.

Senere tirsdag uttalte tyrkiske helsemyndigheter at deres tester bekrefter at det var nervegassen sarin som ble brukt i angrepet i Idlib i Syria forrige uke. Denne gassen er svært dødelig, og regnes som et masseødeleggelsesvåpen.

Tyrkia har hele veien vært klare på at de mener Assad sto bak angrepet, og utenriksminister Mevlut Cavusoglu sa tidligere tirsdag at han mener den syriske regjeringen fortsatt er i besittelse av kjemiske våpen.

Irak-parallell

USA gjennomførte forrige uke et rakettangrep mot den syrisk militærbasen de mener var ansvarlig for saringassangrepet i Idlib, som førte til at over 80 mennesker ble drept.

Putin mener dette rakettangrepet minner om USAs angrep på Irak i 2003, som han mener førte til fremveksten av ekstremistgruppen IS.

Sammen med Russlands utenriksminister skal Putin møte USAs utenriksminister Rex Tillerson i løpet av tirsdag eller onsdag, og det ventes at rakettangrepet og den videre utviklingen i Syria vil bli tema under disse samtalene.