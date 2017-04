Putin: – Angrepet kan være brudd på folkeretten

Vladimir Putin tror rakettangrepet mot den syriske flybasen i natt kan være brudd på folkeretten.

Ifølge BBC omtaler Putins talsmann Dmitry Peskov angrepet som en angrep på en suveren stat.

Peskov sier at den syriske hæren ikke har kjemiske våpen, og at dette er bekreftet av et overvåkingsorgan i FN.

Bakgrunn: Trump beordret angrep - skjøt nær 60 missiler mot syrisk flybase

Ifølge Peskov ser Putin på angrepet som et forsøk fra USA på å ta oppmerksomheten bort fra tap av sivile menneskeliv i Irak.

Den amerikanske presidenten får sterk støtte fra flere regjeringer etter rakettangrepet mot den syriske flybasen.

– Angrepet er en passende reaksjon på det barbariske angrepet med kjemiske våpen, uttaler en talsmann for den britiske regjeringen, ifølge BBC.

Israels statsminister Benjamin Nethanyahu skriver åå Twitter at han støtter reaksjonen.

– I både ord og handling har den amerikanske presidenten sendt en sterk og klar beskjed om at bruk og spredning av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert, skriver Nethanyahu.

Russland ba fredag om at det blir kalt inn til et hastemøte i FNs sikerhetsråd etter angrepet mot den syriske flybasen, der det også skal ha vært russiske soldater.

Det opplyser lederen for forsvarskomiteen i det russiske Føderasjonsrådet, Viktor Ozerov, ifølge Reuters, melder NTB.

– Angrepet kan ses som en aggressiv handling fra USA mot et FN-land, sier Ozerov, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.

Ozerov sier samtidig at rakettangrepet kan undergrave kampen mot terror.

Australias statsminister Malcolm Turnbull sier at landet støtter Trumps reaksjon «på det sterkeste». Han uttaler gassangrepet som en sjokkerende krigsforbrytelse, som krever en hurtig respons.

I USA får Donald Trump støtte fra flere tunge utenrikspolitikere. Senatorene John McCain og Lindsay Graham mener at Trump har sendt et viktig signal, og at USA ikke lenger vil stå og se på at Assad slakter uskyldige sivile med kjemiske våpen og tønnebomber, ifølge CNN.

Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt skriver på Twitter at angrepet i praksis var like mye var rettet mot president Vladimir Putin, som mot Syrias president Assad.

Tidligere borgermester i den syriske byen Homs, Ahmad Mounir, mener at angrepet kan føre til en farlig opptrapping av konflikten i Syria.

– Dersom det blir flere angrep er det tegn på en farlig utvikling. Det kan lede til verdenskrig, sier Mounir til den svenske avisen Expressen.