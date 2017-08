Hyller Diana på 20-årsdagen for hennes død: – Hun var som en engel

LONDON (VG) På 20-årsdagen for prinsesse Dianas død, er det mange mennesker som vil minnes henne. Fra Buckingham Palace er det ingen offisiell markering.

Terry Hutt er en kjent og dedikert Diana-beundrer. Allerede klokken 0300 i natt klatret de han og noen medsammensvorne over porten til Kensington Palace for så sikre seg en god plass, og for å henge opp bannere og legge ned blomster.

Han møtte Diana flere ganger.

– Jeg jobbet som frivillig med hjemløse, og tilbragte en natt med dem under en bro i London. Da vi våknet om morgenen stod plutselig Diana der. Hun var som en engel. Hun hadde kommet fordi hun også engasjerte seg for de hjemløse.

INSPIRASJON: Prinsesse Diana er fortsatt en stor inspirasjonskilde 20 år etter sin død, mener Terry Hutt, som i dag minnes henne utenfor Kensington Palace. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Hutt bruker en episode fra denne morgenen for å fortelle hvor jordnær og fin han synes hun var:

En av de hjemløse tilbød henne en skje med bønner fra hermetikkboksen han hadde. Prinsessen takket høflig nei, med begrunnelsen at hun nettopp hadde spist. Måten hun var omsorgsfull på var og forblir en inspirasjon, sier Hutt.

Fra Australia

Julie Gonano og Marie Gould er på besøk i London fra Australia. de ville ikke gå glipp av mulightene til å minnes Diana.

– Hun var vår prinsesse også, sier de.

FRA AUSTRALIA: Julie Gonano og Marie Gould er fra Australia, men benytter anledningen til å minnes Diana når de er i London. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

– Hun var spesiell fordi hun alltid var der for folket. Hun fikk oss til å forstå at de som bor på slottet er virkelige mennesker, sier Marie.

Hun fremhever også aktualiteten Diana fortsatt har i dag:

– Det Diana stod for, er fortsatt veldig viktig og aktuelt i dag. Sakene hun brant for er noe vi fortsatt må være opptatt av. Det er spennende å følge arven videre via barna hennes, som vi synes ligner veldig på Diana, sier Marie og Julie.

Prinsesse Diana ville vært 56 år om hun hadde levd i dag.

Helt siden grytidlig i dag har britiske TV- og radioprogrammer dedikert store deler av sendeflaten til hennes minne, og satt av stor plass til innringere som forteller om sine minner av prinsessen, hvorfor hun engasjerte, og hvor de var da de fikk nyheten om hennes død.

Les også: Sønnens siste samtale med moren

Ikonet



De siste ukene har britiske aviser- og ukebladforsider vært fulle av stoff om Diana:

STIL IKON: Prinsesse Diana revolusjonerte kongelig, britisk klesstil ved hjelp av noen av verdens fremste designere. Foto: Jacques Demarthon Diego Zapata Torsten Blackwood , AFP

Hennes liv, klesstil, engasjement for de mindre priviligerte, hennes varme hjerte og hennes kjærlighetsforhold. Det er ingen tvil om at 20 år etter sin død er Diana fortsatt et ikon som beveger de ellers så fattede britene.

Snakker om savnet: Prins William fortsatt i sjokk - 20 år etter

BEGRAVELSEN: Prins William, og prins Harry, bøyer hodet når kisten med moren føres ut av Westminster Abbey under hennes begravelse 6.september 1997. Foto: Adam Butler , AP

Ulykken



Like etter midnatt 31.august 1997, kom meldingen om at Diana, Prinsessen av Wales, var alvorlig skadet i en bilulykke i Paris, der hennes kjæreste Dodi al-Fayed var omkommet. I morgentimene kom meldingen om at hun var død, 36 år gammel. Prinsene William og Harry hadde mistet sin mor.

VRAKET: Bilen Diana satt i da den kolliderte i Alma-tunnelen i Paris, fraktes vekk av politiet. Foto: Pierre Boussel , AFP

Privat minnemarkering

I går kveld mintes prinsene sin mor med en privat tur i White Garden på Buckingham Palace, som ble laget til hennes minne tidligere i år. Hagen og en statue av Diana, er de to tingene sønnene har ønsket som minnesmerker for moren i forbindelse med 20-års dagen for hennes død.

MINNEPARK: The White Garden er en ny minnepark ved prinsesse Dianas hjem, Kensington Palace. Foto: Matt Dunham , AP

Se Diana-dokumentaren: Med egne ord

Da bestillingen av statuen ble offentliggjort i januar i år, sa sønnene hennes:

Det er 20 år siden vår mor døde, og tiden er inne for erkjenne hennes positive påvirkning i Storbritannia og rundt i verden med en statue.

OMSORG: Prinsesse Diana var kjent for å vise omsorg for dem som hadde det vanskelig. Her leker hun med en HIV-positiv gutt på et barnehjem i Brasil i 1991. Foto: Dave Caulkin , AP

Dianas død * Prinsesse Diana, hennes kjæreste Dodi al-Fayed og sjåføren Henri Paul omkom i en bilulykke i Paris 31. august 1997. Livvakten Trevor Rees-Jones overlevde.

* Diana, som var 36 år gammel da hun døde, var skilt fra den britiske tronarvingen prins Charles. Dodis far Mohammed al-Fayed hevdet at paret ble drept på ordre fra kongehuset.

* Det er imidlertid aldri blitt ført noe troverdig bevis for denne påstanden. En britisk og en fransk gransking har slått fast at dødsfallet var en ulykke.

* En Fiat Uno som var borti ulykkesbilen kort før ulykken, er aldri blitt formelt identifisert, men etterforskerne kom fram til at den ikke forårsaket ulykken.

* I april 2008 kom en britisk jury fram til at denne ulykken skyldtes grov uaktsomhet fra sjåførens side. Fotografer som forfulgte bilen, fikk også sin del av ansvaret. Kilde: NTB

Prinsene William og Harry har i år flere ganger snakket om hvordan de opplevde ulykken, morens bortgang og tiden etterpå.