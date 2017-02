Svensker mener app kan erstatte p-pillen

En svensk app er den første i verden som blir godkjent som prevensjonsmiddel. Men norske leger er ikke overbevist om at den kan erstatte p-piller.

Tidligere denne måneden kunne det svenske ekteparet Elina Berglund Scherwitzl og Raoul Scherwitzl juble over at appen deres, Natural Cycles, hadde blitt den første i verden til å bli klassifisert som prevensjonsmiddel.

Både Berglund og ektemannen er utdannet partikkelfysikere. I 2012 var hun med i forskningsteamet som oppdaget det sensasjonelle Higgs-bosonet.

Året etter gjorde hun og mannen et yrkesskifte for å utvikle en app for prevensjon. Målet var å forebygge uønsket graviditet ved hjelp av matematikk i stedet for hormoner.

Utsolgt p-pille: Tomt for p-pillen «Mercilon»

Bygger på algoritmer

Med utgangspunkt i daglige temperaturmålinger som plottes inn i en app, skal kvinner få nøyaktige beregninger for når i syklusen de er fertile.

Slik virker Natural Cycles – prevensjonsapp Ta temperaturen din med et digitaltermometer som viser to desimaler, med en gang du våkner



Skriv inn temperaturen i appen, så kjører algoritmen.



Sjekk fertiliteten din: grønn dag betyr 0,5 prosent sjanse for å bli gravid. Rød dag betyr større sjanse for å bli gravid.

På røde dager anbefales kondom eller femidom ved samleie.

I motsetning til ordinære fertiltetsmålere tar appen med faktorer som at spermiene kan overleve i kvinnens livmor i opptil en uke med i beregningene. Samt variasjon i temperaturdata.

I Norge koster appen 699 i året termometer inkludert.



Ifølge Newsweek har appen mer enn 150.000 brukere i 161 land. Ble lansert i 2014.



KILDE: Elina Berglund/Natural Cycles/Business Insider

Det finnes flere slike fertilitetsmålere på markedet, men ifølge Berglund er det de avanserte algoritmene som gjør denne appen unik.

– Natural Cycle har en algoritme som er såpass avansert at etter hvert som du har målt temperaturen din over en periode vil den gjenkjenne syklusen din så godt, at den vil beregne avvik, forklarer hun, og legger til.

– Med vanlige fertilitetsmålere må man sette seg inn i veldig mye om syklusen sin. Vi har tatt bort den største delen av menneskelige funksjoner, og satt inn algoritmer, som gjør den betydelig mer effektiv, sier hun.

I tillegg til temperaturmåling er det mulig å ta en såkalt LH-test hvor man ved hjelp av urinprøve måler innholdet av graviditetshormon i kroppen, og dermed gjør appens beregninger enda mer nøyaktige.

Ifølge studien som ble publisert i forskningstidsskriftet The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care i mars i fjor, ble 7 prosent av deltagerne som brukte appen gravide.

Ifølge tall fra WHO er denne andelen 9 prosent hos p-pillebrukere. Berglund mener likevel risikoen er tilnærmet lik.

– Sammenlignet med graviditeter forårsaket av at man har glemt å ta pillen, eller sex på en rød dag, er risikoen like stor som ved bruk av p-pillen, sier Berglund.

Les også: Kan øke sjansene for å bli gravid

– Effektiv

Hun mener imidlertid enkelte hormonpreparater er mer effektive enn appen.

– P-stav eller spiral som man ikke behøver å huske på er fortsatt de mest pålitelige prevensjonsmidlene, sier Berglund.

–Hvordan fungerer appen i forhold til avvik i kroppstemperaturen forårsaket av feber, hangover eller lite søvn?

– Vi anbefaler å ikke måle temperatur på dager man har sovet dårlig, har drukket alkohol eller har feber. Da er det en knapp der man kan inaktivere temperatur, forklarer hun.

Hun mener appen skal være effektiv selv for småbarnsmødre som tidvis sover lite.

– Hos småbarnsmødre anbefaler vi å måle etter den lengste soveperioden, sier Berglund, som hevder den er effektiv selv for dem med uregelmessig søvn, og dermed større temperaturavvik.

Les denne: P-pillen kan være kreftforebyggende

Godkjent i EU, Norge og Sveits

I desember 2015 bestemte det svenske legemiddelverket å forby selskapet å kalle appen prevensjonsmiddel, dermed måtte de endre ordlyden til «fertilitetsmonitor» som kan brukes for å unngå graviditet. Da protesterte ekteparet, og fikk det tyske selskapet Tüv Süd til å vurdere appen.

– Vi beviste blant annet at appen er et effektivt prevensjonsmiddel hos våre brukere, sier Berglund.

Appen ble godkjent av Tüv Süd i EU, inkludert i Norge og Sveits, i januar i år.

Da fikk den CE-merking, og ble klassifisert i klasse 2 b, som vil si at det er et godkjent teknisk produkt i samme kategori som kondom.

Les også: Leverer prevensjon på døren

–Ikke en god metode

Marius Johansen er medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og Samfunn. Han mener denne appen først og fremst er for kvinner i stabile parforhold.

–Dette er ikke en god metode for kvinner som absolutt ikke vil bli gravide, sier Johansen og utdyper.

– Det er så ikke lett å huske å ta p-pillen hver dag, og jeg tror ikke det er enklere å huske å ta temperaturen og plotte det inn i en app hver dag før man står opp.

Han legger til at Sex og samfunn kommer til å omtale Natural Cycles som en prevensjonsmetode på sine nettsider, men understreker at han ikke vil anbefale den.

VG omtaler rapport: P-piller farligere enn først antatt

Fraråder unge kvinner å bruke appen

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen mener det er en vesentlig risiko for å bli gravid hvis appen ikke brukes riktig.

–Det er et prevensjonsmiddel, men det er mange som ikke gjør det riktig, og det gjør den såpass upålitelig at jeg fraråder bestemt unge jenter som absolutt ikke vil bli gravide å bruke den, sier Madsen.

Han mener det i realiteten er større sjanse for å bli gravid med appen, enn det studien viser.

–I det virkelige liv kommer naturmetoder slik som Natural Cycle betydelig dårligere ut enn andre prevensjonsmetoder. Naturmetoder har for eksempel 75 prosent effektivitet, mens p-piller har 92 prosent effektivitet, sier Madsen.