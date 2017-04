Stemmene er talt opp: Macron eller Le Pen blir Frankrikes neste president

PARIS/OSLO (VG) Emmanuel Macron (39) og Marine Le Pen (48) går videre i det franske presidentvalget.

Dermed står slaget mellom «de liberales håp» og «populismens dronning» når franskmennene skal velge sin president 7. mai.

Etter at over 46 millioner stemmer er talt opp, viser de offisielle valgresultatene 23,9 prosent til Macron og 21,4 prosent til Le Pen.

Den konservative kandidaten Francois Fillon og ytre-venstre-kandidat Jean-Luc Melenchon er ute av dansen: De fikk henholdsvis 19,9 og 19,6 prosent.

Det var 46,87 millioner registrerte velgere.

VG-kommentator Per Olav Ødegård: Macron er klar favoritt

Danner front mot Le Pen

Det er første gang i moderne fransk historie at ingen kandidat fra nasjonens to store partier De konservative og Sosialispartiet er i andre runde. Synd, mener førsteamanuensis Franck Orban ved Høgskolen i Østfold.

– Dette er et oppgjør mellom en kandidat som står for et åpent Frankrike, og en kandidat som står for antiglobalisering, EU-motstand og nasjonalisme. Det betyr at veldig mange sentrale spørsmål som man kunne ha tatt opp i annen omgang, kommer til å bli forenklet til spørsmål om hvem som støtter demokratiet og ikke. Det tjener ikke den politiske debatten i Frankrike, sier han til NTB.

Les også: Macron giftet seg med 20 år eldre lærer

Rivaler fra både høyre og venstre gir nå sin støtte til Macron, og ber folket avvise den høyrepopulistiske lederen Marine Le Pen i andre valgrunde.

– Dette er ikke noe nytt i fransk politikk. Det kalles «den republikanske fronten» mot Nasjonal front, sier Frankrike-kjenner Anje Müller Gjesdal ved NHH.

Orban tror den republikanske fronten vil holde, selv om Le Pen gjorde det vesentlig bedre enn faren Jean-Marie Le Pen da han gikk videre til runde to mot konservative Jacques Chirac i 2002.

– Hvis det ikke skjer noe dramatisk, er Macron sikret seier, sier han.

Les også: Puppeprotester mot Le Pen

Le Pen: – Frankrikes eksistens står på spill

Fakta: Nasjonal Front * Ble dannet i 1972 av Jean-Marie Le Pen. Han er senere dømt for rasisme og antisemittisme. * Nasjonal Front ledes i dag av Jean-Marie Le Pens datter Marine. Hun har gjort partiet attraktivt for franskmenn, fra arbeiderklassen og opp til folk i akademia. * Fremdeles spiller partiet på fremmedfrykt, antiislamisme, anti-innvandring og en anti-EU-politikk.

En time etter at valglokalene stengte holdt Marine Le Pen en pressekonferanse der hun kalte resultatet «historisk».

– Frankrikes eksistens står på spill, sier hun.

Hun forteller det franske folk at de har «et enkelt valg» og må kjempe mot «vill globalisering». Hun kaller Macron for den nåværende president Hollands «arving».

– Det er på tide å fri det franske folk for elitens arroganse, sier hun.

I presidentvalget i 2012 fikk Le Pen 17,9 prosent oppslutning. Partiet Nasjonal Front har vært i andre runde av presidentvalget en gang tidligere, i 2002.

Le Pen støtter Trump: – Frankrike har ikke lenger noen grenser på grunn av EU

Macron: – Håp for Europa og verden

Emmanuel Macron (39) * Sønn av en lege og en professor i nevrologi. Vokst opp i byen Amiens i Picardy. * Har studert filosofi og gått på prestisjeskolene Sciences Po og Ecole Nationale d’Administration. * Nærmest ukjent inntil for to år siden. * Har aldri vært valgt. Var først rådgiver for president Hollande, så økonomiminister. * Hollande skal ha vært lite fornøyd med at han forlot sosialistpartiet og startet sitt eget.

Da valgvinneren Emmanuel Macron gikk på scenen var applausen så massiv at det tok tid før han fikk startet på talen til sine supportere.

– Jeg vet nøyaktig hva som ligger foran meg, sa han, og fortsatte.

– Dette valget har åpnet dørene for optimisme, for en ny vei av håp for Europa og verden, sa han til stor jubel.

Debatt: Derfor stemmer jeg ikke på Macron

39 år gamle Emmanuel Macron har hatt en bemerkelsesverdig rask vei til topps i fransk politikk. Noe han ikke la skjul på i sin tale.

– På ett år har vi fullstendig endret den politiske situasjonen, sa han.

Les om Macron: Emmanuel Macron er mannen Europas liberale håper på

STORFORNØYD: Sentrumskandidaten i det franske presidentvalget Emmanuel Macron gir tommel opp til sine supportere da han snakket til dem i Paris søndag kveld. Foto: Christophe Ena , AP

– Aldri sett noen som ham

Da lederen for den ferske bevegelsen En Marche! gikk på scenen sto tilhengerne hans tett i tett med stjerner i øynene foran storskjermen på baren Le café de la presse.

– Han kommer til å endre Frankrike fullstendig! Vi har aldri sett noen som han før. Han er ung, energisk og har allerede snudd landet på hodet!, sier 55 år gamle Monica Requena til VG.

Francois Cuvilliers (30) har lagt inn mange timer som frivillig for Macrons valgkamp, og feirer med øl og gode venner i en En Marche! T-skjorte.

– Macron kommer til å skape et mer solidarisk Europa, et Europa for fremtiden, og han vil samarbeide svært godt med Angela Merkel, noe som er gode nyheter for hele verdensdelen. Jeg er ganske sikker på at han vinner siste runde, fordi når alt kommer til alt er Frankrike et åpent og raust land, ikke et land hvor vi velger en president som vil stenge grensene for andre mennesker, mener 30 åringe Cuvilliers til VG.

VGs reporter var på plass da det brøt ut voldelige sammenstøt på Bastille-plassen i Paris etter at valgresultatet var klart:

Valgnederlag for Fillon

Blant dem som ber sine tilhengere om å støtte Macron er den konservative kandidaten François Fillon, som på en pressekonferanse søndag kveld erkjente valgnederlaget.

– Det er nødvendig å velge det som er bra for vårt land. Nasjonal front er kjent for sin voldelighet og sin intoleranse, sier Fillon som må erkjenne at han har oppnådd et elendig resultat.

Partiet han tilhører fikk 27,18 prosent i første runde av forrige presidentvalg i 2012

– Ekstremisme kan kun bringe ulykke og splittelse til Frankrike. Det er ikke annet å gjøre enn å stemme mot det ekstreme høyre. Jeg stemmer på Emmanuel Macron, sier han.

NEDERLAG: Den konservative kandidaten François Fillon sier han er skuffet over resultatet. Foto: Michel Euler , AP

Jean-Luc Melenchon på ytre venstre fløy holdt også pressekonferanse etter at valgresultatet var klart.

– Vi kan være stolt av hva vi har gjort og oppnådd, sa han, men uttrykte ikke støtte til en av partene slik som Fillon gjorde.

Ved presidentvalget i 2012 fikk Melenchon 11,1 prosent, og har dermed hatt en enorm fremgang.