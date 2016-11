Putins venn kan bli president i Frankrike

Primærvalget i Det republikanske partiet i Frankrike

* Allain Juppe lå lenge foran alle konkurrenter på meningsmålingene om hvem som kom til å bli presidentkandidat for det konservative partiet Les Republicains. Men da stemmene ble telt opp etter 1. valgomgang søndag kveld, var det sluttspurten til Francois Fillon alle snakket om.

* Han fikk 44 prosent av stemmene og innkasserte en ren knock-out seier på sin to konkurrenter, Alain Juppe og tidligere president Nicolas Sarkozy.

* Hadde Fillon fått 50 prosent av stemmene, ville han ha gjort rent bord og en 2. valgomgang ville vært unødvendig, men nå møter han Alain Juppe, som fikk 29 prosent av stemmene, i andre valgomgang førstkommende søndag.

* Tidligere president Nicolas Sarkozy så for seg et blendende comeback i rollen som nasjonens frelser, men led et forsmedelig nederlag med kun 20 prosent av stemmene og er dermed ute av kampen om å bli presidentkandidat.