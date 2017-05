Prognose i det franske presidentvalget: Klar seier til Macron

Den første prognosen gir Emmanuel Macron en komfortabel seier. Le Pen har allerede erkjent nederlaget.

Prognosen som ble publisert klokken 20 gir Emmanuel Macron og Marine Le Pen henholdsvis 65,1 og 34,9 prosent oppslutning. Dette baserer seg på de faktiske stemmene. Ved første valgomgang, for to uker siden, viste disse tallene seg å stemme godt overens med valgresultatet.

Dette stemmer også overens med meningsmålingene hittil, men gir et noe sterkere resultat. til Macron. Det laveste han har fått på meningsmålingene hittil har vært 58 prosent.

FAKTA: FRANSK PRESIDENTVALG * Emmanuel Macron og Marine Le Pen gikk videre fra første runde i presidentvalget i Frankrike, der til sammen 11 kandidater stilte.

* Søndag 7. mai holdes runde to i presidentvalget. Den av de to gjenværende kandidatene som får flest stemmer, blir Frankrikes neste president.

* Onsdag 17. mai blir den nye presidenten innsatt.

* Presidenten må sikre seg støtte i nasjonalforsamlingen for å kunne regjere effektivt. 11. og 18. juni holdes valg på ny nasjonalforsamling.

Kort tid etter at prognosene ble offentligjort erkjente Le Pen nederlaget. Valget sto mellom hennes parti Nasjonal Front på ytre høyre, og sentrumskandidaten Macron fra partiet En Marche!.

Le Pen takker velgerne



– Jeg vil takke de 11 millioner mennesker som stemte på meg, sier Le Pen fra talerstolen på sitt hovedkontor.

Hun karakteriserer det som har skjedd «historisk».



– Frankrike har valgt vår allianse som den største opposisjonsgruppen i Frankrike.

Le Pen sier at Frankrike har valgt for å fortsette som før når de har valgt Macron.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har Macron og Le Pen også rukket å snakke sammen etter at prognosene ble kjent. Telefonsamtalen beskrives som hjertelig.

Historisk for begge parter

At valget er historisk har Le Pen rett i. Forrige gang Front Nasjonal var i andre runde i presidentvalget var i 2002. Da fikk Marine Le Pens far Jean-Marie Le Pen 17,8 prosent. Marine Le Pen gjør dermed tidenes beste valg for Front Nasjonal.

Dette er den største seiersmarginen i et fransk presidentvalg siden forrige gang Front Nasjonal var i andre runde.

Også Macron utmerker seg i denne kategorien. 39-åringen blir den yngste presidenten i Frankrikes historie.

VG har møtt velgere i Paris som sier at Marine Le Pen ikke var et alternativ for dem.

Gratuleres fra Europa

Gratulasjonene til Macron begynte å renne inn fra Europa da prognosene ble kjent.

Statsminister Erna Solberg (H) er glad for at Frankrike har valgt en president som klart signaliserer at han vil satse på felles løsninger i Europa og i EU.

– Vi trenger mer enn noen gang et sterkt og samlet Europa for å løse Europas felles utfordringer, sier hun til NTB.

Dette får hun støtte i fra sin svenske kollega Stevan Löfven som også er fornøyd med valgresultatene.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel gratulerer Macron, og karakteriserer valget som «en seier for et sterkt og samlet Europa og for fransk-tysk vennskap».

Storbritannias statsminister Theresa May uttrykker sine gratulasjoner, selv om hun og Macron står for vidt forskjellig politikk hva EU angår.

Så stor andel av stemmene har tidligere franske presidenter fått: 2012: Francois Hollande: Vant med 51,6 prosent over Nicolas Sarkozy. 2007: Nicolas Sarkozy vant med 53,1 prosent over Segolene Royal. 2002: Jacques Chirac vant med 82,2 prosent over Jean-Marie Le Pen. 1995: Jacques Chirac vant med 52,6 prosent over Lionel Jospin. 1988: Francois Mitterrand vant med 54 prosent over Jacques Chirac. 1981: Francois Mitterand vant med 51,8 prosent over Valery Giscard d'Estaing. 1974: Valery Giscard d'Estaing vant med 50,8 over Francois Mitterand. 1969: Georges Pompidou vant med 58,2 prosent over Alain Poher. 1965: Charles de Gaulle vant med 55,2 prosent over Francois Mitterand. 1958: Charles de Gaulle vant med 78,5 prosent av stemmene i et indirekte valg.

Lav valgdeltakelse

Ved klokken 17:00 i dag var deltakelsen 65,3 prosent, mot 71,96 prosent ved samme tid i 2012. Det samme så man i 12-tiden i formiddag, fire timer etter at valglokalene åpnet, da deltakelsen lå på 28,2 prosent, mot 30,7 prosent på samme tid ved valget i 2012.

Samtidig har over fire millioner levert blanke stemmer, melder France24.

VG har tidlige skrevet at en skandalepreget valgkamp i Frankrike gjør at mange dropper å stemme, og at det kan tjene Marine Le Pen.

Hjemmesitterne har også blitt flere siden første runde 23. april. Det er første gang siden 1969 at oppslutningen i andre runde er lavere enn i første runde, skriver Le Parisien.

