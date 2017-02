Presidentvalget i Frankrike: Nye anklager mot Fillons leir

COMPIEGNE (VG) Presidentkandidaten Francois Fillon er allerede i hardt vær. Nå rammes den republikanske leiren av nye anklager om skatteunndragelse.

Fakta om François Fillon * Fransk politiker. Presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne etter å ha vunnet partiets nominasjonsvalg i november. * Statsminister under president Nicolas Sarkozy fra 2007 til 2012. * Har også vært arbeidsminister, utdanningsminister og transportminister. * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene. * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv. Kilde: NTB

Fillon er anklaget for å ha betalt kona og barna flere millioner offentlige kroner for assistentarbeid de tilsynelatende ikke har utført.

Nå, timer før et stort valgmøte i Compiegne, hagler det nye beskyldninger mot republikanerkandidatens leir.

Denne gangen er det hans talsmann, Thierry Solère, som blir etterforsket for skatteunndragelse. Avsløringen kommer fra samme avis som først brakte nyheten om Fillons store lønnsutbetalinger til sin familie, Le Canard enchaîné.

Fillons talsmann skal ha vært i skattemyndighetenes søkelys siden september, og anklagene gjelder for årene 2010 til 2013.

Fillon avviser de nye anklagene og kaller dem «løgnaktige påstander». Talsmann Thierry Solère hevder også sin uskyld og har sagt til BFM TV at han ønsker å klage inn avisen Canard enchaîné for injurier.

Ikke velkommen hjem til velgerne

Det var i januar at Le Canard Enchaîné hevdet at Fillon i løpet av 15 år hadde brukt over syv millioner kroner i offentlige midler til å betale ektefellen lønn for å være hans assistent. Hva slags arbeid Penelope Fillon utførte, er imidlertid uklart.

Beskyldningene mot Fillon har allerede fått store konsekvenser. Republikanerens besøk til byen Limoges er nå avlyst fordi byens borgermester «nekter å ta imot han».

Også i Clermont-Ferrand har hans møte med velgere blitt «stadig utsatt» etter beskyldningene om misbruk av offentlige midler, skriver avisen Figaro.

Hovedpersonen selv valgte å starte denne uken med å forlate Europa, og heller drive valgkamp på øya Reunion, en tidligere fransk koloni i Indiahavet.



Det eneste stedet hvor Fillon treffer velgere i Frankrike denne uken, er onsdag kveld i den lille byen Compiègne, et par timer utenfor Paris.

Spennende valgkamp

Skandalene rundt republikanernes kandidat har også snudd hele det franske presidentvalget på hodet.

Fillon var lenge favoritten til å vinne, men opplever fritt fall på meningsmålingene. 22 prosent av franskmenn sympatiserer nå med han, en nedgang på 10 prosentpoeng siden forrige måned.

Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron (39) ligger dermed plutselig an til å bli Frankrikes neste president. Macron topper målingen, med 37 prosents støtte på samme måling, viser undersøkelsen fra gallupinstituttet Odexa.

Med mindre den omstridte Marine Le Pen, fra det innvandringskritiske Nasjonal Front, overrasker alle.

Hun ligger nemlig best an på meningsmålingene for første runde i Frankrikes presidentvalg, som foregår den 23.april. Men ifølge gde foreløpige meningsmålingene vil hun likevel tape i den siste og avgjørende runden, uansett om det blir Macron eller Fillon hun møter.

Le Pen har likevel en stor fordel: De mest engasjerte velgerne: Hele 85 prosent av hennes tilhengere er helt sikre på at det er henne de vil stemme på på valgdagen 7.mai. Det er høyere enn samtlige av de andre presidentkandidatene.

VG møtte henne i Nice mandag denne uken. Da var budskapet fra Marine Le Pen klart: – Dette går bra!

