PARIS (VG) Nå går franskmenn til valgurnene. I Paris er det for å mobilisere mot at ytre-høyres Marine Le Pen blir Frankrikes neste president.

– Det var et vanskelig valg i første runde av valget. Nå er det lett. Marine Le Pen er ikke et alternativ, sier Emmanuel Thireau (35) til VG i Paris` 20. arrondissement, på et rådhus som for anledningen fungerer som valglokale.

Her i Frankrikes hovedstad stemte 34,8 prosent av velgerne på sentrumskandidaten Macron den 23. april, noe som gjorde han til den av de 11 kandidatene med størst oppslutning i valgets første runde.

Marine Le Pen fra Nasjonal Front fikk bare 5 prosent av stemmene her i hovedstaden, en mye lavere oppslutning enn hennes nasjonale score på 21,3 prosent.

Bildet er helt klart: Le Pen dominerer i Frankrikes småbyer og på landet, mens storbyfolket stemmer på Macron.

BORGERPLIKT: Mange av de VG treffer i stemmelokalet i Paris`20.arrondisement stemmer på Macron for å hindre at ytre-høyre kandidaten Marine Le Pen kommer til makten. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

Ulike virkelighetsoppfatninger

FAKTA: FRANSK PRESIDENTVALG * Emmanuel Macron og Marine Le Pen gikk videre fra første runde i presidentvalget i Frankrike, der til sammen 11 kandidater stilte.

* Søndag 7. mai holdes runde to i presidentvalget. Den av de to gjenværende kandidatene som får flest stemmer, blir Frankrikes neste president.

* Onsdag 17. mai blir den nye presidenten innsatt.

* Presidenten må sikre seg støtte i nasjonalforsamlingen for å kunne regjere effektivt. 11. og 18. juni holdes valg på ny nasjonalforsamling.

De to kandidatene Le Pen og Macron står på hver sin side i sentrale tema som synet på EU, klima og energi, innvandring, relasjonene med Russland og hvorvidt proteksjonisme eller liberalisering er det beste for Frankrikes økonomi.

Fredag var siste dag med meningsmålinger. Da lå sentrumskandidaten Emmanuel Macron an til å få 63 prosent av stemmene, hans høyeste oppslutning siden midten av april, ifølge Reuters.

Et sentralt spørsmål i dag er hvor mange som vil sitte hjemme i protest, eller stemme blankt. Lav valgdeltagelse, som flere franske gallupinstitutter har varslet at det kan bli, kan virke i Marine Le Pens favør.

BY OG LAND: Emmanuel Macron fikk et klart flertall i Frankrikes storbyer, mens Marine Le Pen gjorde det veldig sterkt i småbyer. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

Uventet valg



Rundt 45,7 millioner mennesker er stemmeberettiget i Frankrike, samt 1,3 millioner franske statsborgere som bor i utlandet.

At rundt to av fem franskmenn kan forventes å legge Marine Le Pens seddel i urnen i dag, har overrasket mange. Aldri før har det høyrepopulistiske partiet hennes, Nasjonal Front, fått en så høy oppslutning.

– Dette valget har vært sjokkerende. At Marine Le Pen er en av to kandidater i siste runde, viser hvor mange franskmenn som er desillusjonerte nå. Mange av dem bor i regioner med svært høy arbeidsledighet, og de blir desperate, tror jeg, sier Corinne Roehri (49) til VG på vei ut av stemmelokalet.

Hun føler seg ganske sikker på at Macron blir landet neste president.

– Jeg håper bare han forstår frustrasjonen til de mange som stemmer på Marine Le Pen, og viser at han tar problemene deres på alvor. Hvis ikke vil dette landet bli svært splittet også etter valget, sier Roehri.

Franskmenn har sjansen til å stemme frem til klokken 19 eller 20 i dag, avhengig av hvor i landet de bor. Et estimert valgresultat forventes allerede klokken 20 i fransk media.

