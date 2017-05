Presidentvalget deler Frankrike i to

– Hvordan er det å bo her i Denain, da, spør VG en eldre kvinne som titter ut av døråpningen da hun ser fremmedfolk i byen. Den gamle tar seg til brystet. Så begynner hun å gråte.

– Hvordan skal vi klare oss på de små bidragene vi får, når prisene er så høye? Jeg lever fra hånd til munn. Jeg lider. «Mais c'est la vie ici», men slik er livet her, sier 85-åringen Irene Carla fra trappen i den dunkelt belyste gaten.

– Livet her stinker, er det kontante svaret fra en førtiårig nabo av Carla.

Akkurat samme formulering kommer fra to forbipasserende som trasker forbi med en gammel lampe på vei fra loppemarkedet.

Når franskmennene går til urnene denne helgen, har de to kandidater å velge mellom som står for et fundamentalt ulikt syn på både verden og hva som er godt for Frankrike. Allerede før valgresultatet er klart, er det mulig å forutse hvem som vil stemme på den liberale sentrumskandidaten Emmanuel Macron, og hvem som vil stemme på den innvandringskritiske høyrepopulisten Marine Le Pen fra Nasjonal Front.

HARDT LIV: Irene Carla ( 85) synes tilværelsen bare blir tøffere med årene. Hun håper den kommende presidenten vil være rausere med landets minstepensjonister.

–Kort fortalt kan man si det sånn at franskmenn som ikke har det bra, stemmer på Marine Le Pen, og de som har det bra, stemmer på Emmanuel Macron, sa forsker Bruno Cautrès ved Scienses Po-instituttet Cevipof til Franceinfo etter første valgomgang for to uker siden.

Følger man denne tesen, vil vi i morgen når valgresultatet er klart, få vite om franskmenn flest har det bra, eller dårlig.

Øst og vest

KLAR FOR Å STEMME: Denne helgen skal Jean-Luc Vervich være med på å bestemme hvem som skal bli Frankrike neste president. Valget faller på kandidaten som bryr seg om å hjelpe sånne som han, sier Vervich.

Den klare tendensen er at i storbyer hvor folk tjener godt og er optimistiske om fremtiden, stemmer innbyggerne på den euro-vennlige pro-globaliseringspolitikeren Emmanuel Macron,. I småbyer med stor arbeidsledighet, trekkes velgerne til Marine Le Pens proteksjonistiske og patriotiske «Frankrike for franskmenn»-linje. Nasjonal Fronts gallionsfigur dominerer i øst, hvor folk stadig ser jobbene i industrien forsvinne og bli flyttet til utlandet. Macron, derimot, har et solid feste i vest.

Kartet over hvilken kandidat som fikk flertallet i hver enkelt region i første valgomgang, viser hvor dypt splittet Frankrike er, i inntekt, tanker om fremtiden og sin holdning til Europa.

Skille mellom by og land

Macron gjorde det jevnt over godt i alle store byer. I de 37 franske byene med mer enn 100.000 innbyggere, fikk Macron en seks prosents større oppslutning enn sin totale score, ifølge det franske innenriksdepartementet. Le Pen, tvert om, fikk i snitt ti prosent lavere oppslutning i storbyene, enn sin totale prosent, ifølge Le Monde.

I hovedstaden Paris kunne Macron med sine 34,8 prosents støtte i første runde, fornøyd konkludere med at Le Pen ikke utgjorde en særlig trussel med kun 5 prosents oppslutning.

Marine Le Pen (Nasjonal Front) Marine Le Pen (48) vil at Frankrike skal ut av EU, kvitte seg med euroen, trekke Frankrike ut av NATO og forlate ­Schengensamarbeidet. Hun er kritisk til globali­sering, vil gi franskmenn flere fordeler, og ønsker en langt strengere innvandringspolitikk.

Men i byer med mindre enn 5000 innbyggere, fikk politikeren fra Nasjonal Front derimot i snitt 38 prosent av stemmene. Disse byene finnes det mange av, og innbyggerne her vil ikke gå glipp av sjansen til å stemme. Det er grunnen til at selv om Macron før helgen har en tjue prosentpoengs ledelse over Le Pen på meningsmålingene, kan man ikke utelukke at verden nok en gang vil få seg en høyrepopulistisk overraskelse på søndag.

VEIVALGET: Amar Coula (65), Francis Dezax (63) og Jean-Luc Vervich ( bak) er blant de mange i Denain som går på trygd. I helgen stemmer de på Marine Le Pen, fordi de mener hun vil gjøre livet bedre for vanskeligstilte franskmenn.

Derfor stemmer de Marine Le Pen

Denain med sine 20.000 innbyggere er en av de fattigste kommunene i Frankrike. Det er i byer som dette Marine Le Pen topper målingene. Blant dem som jobber på fabrikk eller med fysisk arbeid, fikk Nasjonal Fronts frontfigur hele 47 prosents oppslutning i første runde av valget, da det fortsatt var 11 presidentkandidater å velge mellom, ifølge La Tribune.

Hun fikk den største andelen av støtten fra dem med inntekt på under 13.000 kroner i måneden.

Dorothe Decaux (36) er på vei for å hente sønnen Louis (4) i barneparken. Hun har syv barn. Nå er det mer utfordrende enn noen gang å få endene til å møtes, forteller hun, fordi også mannen hennes er uten arbeid. Tidligere var det i det minste strøjobber å få i byggebransjen eller på fabrikk. Nå er familien lei av å kjempe hver dag.

– Vi trenger en leder som kan hjelpe oss som ikke har mye penger. De rike klarer seg uansett, sier Decaux til VG.

SYV BARN: Dorothe Decaux ( 36) er hjemmeværende sjubarnsmor på vei til å hente sønnen Louis ( 4) i barneparken.

Både hun og mannen vil legge Marine Le Pens stemmeseddel i urnen denne helgen, forteller hun.

– Det har lenge vært en kløft i Frankrike mellom de som har penger og de som ikke har det. Men med innvandrerne har det blitt enda verre, fordi de kommer og får både hus, sosialhjelp og hjelp til å finne ­arbeid, mens vi andre er overlatt til oss selv. Det gjør folk frustrerte.

Industriby

Hele 60 prosent av Denains unge mellom 18 og 25 år mangler jobb. 1 av 3 av byens totale voksne befolkning er arbeidsledig. Denain tilhører området hvor mange jobbet i gruvene, og som en gang var et viktig sentrum for stålindustri.

STEMMER LE PEN: Tekstilselger på torget, Frankie Stachowiack ( 50) har ikke stemt de siste 30 årene, men i år har han bestemt seg for at nok får være nok: Marine Le Pen er verdt hans støtte.

Den tiden er forbi. Gruvene er nedlagt. Nå må de fleste klare seg på minstelønn, hvis de er så heldige å ha en inntekt i det hele tatt. Dette er en skjebne mange småbyer øst i Frankrike deler. Her er det få som stemmer på den liberale Europa-optimisten Emmanuel Macron.

Frankie Stachowiack (50) selger tekstiler i alle tenkelige mønster på torget i det ganske folketomme sentrum av Denain. I 30 år har han vært sin egen arbeidsgiver, og gjennom like mange år har han latt være å benytte stemmeretten sin. Men i år har 50-åringen bestemt seg for at nok får være nok: Marine Le Pen er verdt hans støtte nå, mener han.

– Vi trenger en endring. I de 30 årene jeg har kunnet stemme, har venstre og høyre byttet på å gjøre null og niks her i landet. Nå er jeg klar for å gi sjansen til en ny.

Han er oppgitt over hvordan det han ser på som en overklasse, ikke utretter noe for folk flest.

– Det verste er at disse politikerne har gått på de flotteste skolene og tatt den høyeste utdanningen, men det eneste de har evnet å gjøre, er å skakkjøre landet vårt. Macron er av samme ulla, en kar fra «det russisk kaviar-venstre».

TROR PÅ LE PEN: - Fabrikkene er stengt, de unge har ikke arbeid. Frankrike trenger å ta seg av seg selv nå, ikke alle andre, sier Phillippe Pevot (59).

I morgen håper Frankie at hans og sambygdingenes stemmer kan røske opp i Frankrikes politiske system en gang for alle. Claudine Thierry (39) gestikulerer engasjert med en sneip mellom fingrene, mens hun sier sin hjertens mening om Le Pens motkandidat.

– Si meg, har han noen gang i det hele tatt besøkt steder som dette? Har han noen gang jobbet så hendene blir skitne? Macron, han vil spise opp oss småfolk.

Derfor stemmer de Macron

Den nyutdannede ingeniøren Victor Albrieux (23) nyter kjærestetid med ingeniørstudent Laura Pevrier (23) over en aperitiff. De snakker gjerne om valget, for politikk er noe de engasjerer seg for.

– Macron er helt soleklart mitt valg, han er mer åpen for verden enn Le Pen. Le Pen snakker bare om ting som er galt, og aldri om det som er fint her i landet, sier Albrieux.

– Dessuten er de tette båndene med Europa viktige for oss. Det er bra helt enkelt å kunne reise over grensen for å besøke andre land, legger kjæresten til.

Begge de unge er opptatt av bærekraftig teknologi, og skulle gjerne sett at det var større fokus på miljø nå i innspurten av valgkampen. De er ikke nødvendigvis enig med Emmanuel Macron i alt, men i det Victor Albrieux ser på som et «valg mellom optimisme og pessimisme», velger han kandidaten som har troen på en lysende fremtid for et samlet Europa.

OPTIMISTER: Alt ligger tilrette for en lysende fremtid for ingeniøren Victor Albrieux ( 23) og ingeniørstudent Laura Pevrier (23). Da er optimisten Macron å foretrekke foran Le Pen, mener de to.

Bunnscore for Le Pen

Rennes er Frankrikes 11. største by, med et innbyggertall på 320 000 mennesker i bykjernen. Emmanuel Macron gjorde en sterk første valgomgang her, og ble den klart mest populære kandidaten med 31,86 prosent av stemmene.

Emmanuel Macron (En Marche!) Emmanuel Macron (39) Vil styrke EU, blant annet ved å drøfte en reform av unionen. Han vil sikre alle rett til arbeidsløshetstrygd, og gi skattefordeler som skal få sosialt utsatte inn i arbeidsmarkedet.

Det var over 25 prosentpoengs ledelse over Le Pen, som måtte ta til takke med 6,7 prosents støtte fra Rennes innbyggere. Her i regionen Bretagne har Nasjonal Fronts ofte sett sine dårligste oppslutning i valg. Le Pens politikk ser med noen få unntak ikke ut til å bite på storbyfolk.

Ut fra helsekostbutikken med fulle poser kommer Karine Picot-Coupey (44). Hun og datteren Capucine (6) er på vei hjem på sykkel fra svømmetreningen til den yngste. Hjemme venter middag, i dag blir det japansk. Barna til 44-åringen skal bli kjent med smaker fra hele verden.

GODT LIV: Natasha Terrasse kjøper hjemmelagde søtsaker i gågaten til tvillingene Olga og Garance (4). De skal kose seg litt ekstra i kveld. Mamma skal selvfølgelig stemme i helgen, det blir Macron, fordi utdanning er viktigst for henne.

– I valget stemmer jeg for å skape en bedre fremtid for ungene mine i Europa, og at folk i de andre europeiske landene også skal få det best mulig. Det er viktig for meg at barna vokser opp i et åpent og tolerant Frankrike, og for all del må vi unngå at Nasjonal Front får makten, sier Picot-Coupey, som er forsker på universitetet.

De siste målingene før helgen spår en seier til sentrumskandidaten Emmanuel Macron med rundt 60 prosent av stemmene. I Rennes er mange likevel sjokkert over hvor godt Marine Le Pen har gjort det på gallupene i årets valg.

Karine Picot-Coupey sier folk i Rennes nok ikke er de rette til å forklare hvordan det kan ha seg at så mange av hennes landsmenn i år har støttet kandidaten fra det høyrepopulistiske Nasjonal Front.

– Vi i Rennes har en tradisjon med åpenhet og å snakke oss gjennom problemer. Andre steder reagerer man kanskje med frykt og stigmatisering når det skjer ting man ikke forstår, men ikke her, smiler 44-åringen fornøyd.

Rike stemmer Macron

Macron var den av de 11 kandidatene i første valgrunde som fikk høyest oppslutning hos dem som tjener aller mest. De rikeste i Frankrike stemte i svært liten grad på Le Pen, viser en oversikt publisert i avisen La Tribune.

I Rennes står fire gode venner smilende ved inngangen til et imponerende stort utsalg av naturvin.

– Samtlige av flaskene i butikken er helt uten tilsetningsstoffer, forteller gjengen entusiastisk om stedet to av dem jobber på.

GODE NYHETER: Emmanuel Macron gjorde et brakvalg i Rennes i første runde av presidentvalget. Han forventes å få et soleklart flertall her i storbyen i vest også i helgens avgjørende omgang. Her Steve Paumier (t.v), en av dem som skal stemme på ham.

Nettopp økologi og en bærekraftig fremtid er det viktigste for Steve Paumier (35) når han skal velge hvilken av de to politikerne som skal styre landet de neste fem årene. Hverken Macron eller Le Pen har et godt nok program for miljøet, mener Bretagne-mannen, som jobber for en teknologisk startup. Men han er helt klar på at han uansett aldri kunne stemt på Nasjonal Fronts kandidat.

– Jeg er optimist og har tro på fremtiden. Vi har så mye flotte menneskelige ressurser i landet, og det er mye spennende som skjer nå. Vi er i en brytningstid, men vi må se fremover, være dynamiske og åpne mot verden. Da er valget lett.

