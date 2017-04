De franske presidentkandidatene avlyste sine valgkamparrangementer torsdag, men kappes likevel i hvem som vil bekjempe terror hardest.

Francois Fillon, den konservative kandidaten som har hatt en valgkamp preget av økonomiske skandaler, sa at hans førsteprioritet vil være «å bekjempe islamistisk totalitarisme» og at hans utenrikspolitiske prioritet vil være «å ødelegge gruppen den islamske stat».

Kandidaten talte fra De konservatives hovedkvarter i Paris.

– Radikal islam utfordrer våre verdier og vår karakterstyrke, sa han og la til.

– Vi er i krig, og det er ikke noe alternativ, det er oss eller dem.

Frankrikes statsminister Bernard Cazeneuve kom med en uttalelse etter et sikkerhetsrådsmøte i den franske regjeringen i dag tidlig.

Han sa at over 50.000 politifolk er mobilisert for å beskytte søndagens valg. I tillegg er 7000 soldater satt til å patruljere.

TERRORDRAMA: Nok en gang ble Paris rammet av en terrorhandling. En politimann og den antatte gjerningsmannen ble drept.

– Ingenting må forstyrre dette demokratiske øyeblikket, som er essensielt for vårt land, sa Cazeneuve som bak folk stå sammen og ikke bøye av for frykten.

I dag var det egentlig siste dag i den franske valgkampen, men kandidatene har avlyst sine arrangementer ut av respekt for angrepet som drepte en politimann på Champs-Élysées torsdag kveld, men flere kandidater har holdt pressekonferanser der flere fokuserte på hvordan deres politikk skulle hindre fremtidig terror.

– Tiden for naivitet er over

Marine Le Pen forlangte at franske myndigheter utviser alle utenlandske imamer som sprer hatpropaganda. Ungdom som ses på som en potensiell trussel mot nasjonal sikkerhet, lar seg ifølge Le Pen påvirke av denne hatpropagandaen.

Hun tok til orde for å forby salafistorganisasjoner og stenge radikaliserende moskeer.

TØFFE TILTAK: Marine Le Pen holdt pressekonferanse fredag, dagen etter angrepet i Paris.

– Ved ikke å sørge for god nok sikkerhet svikter myndighetene franske borgere. Vil vi at våre ungdommer skal vokse opp med denne faren? Tiden for naivitet er over, tordnet Marin Le Pen.

Hun anklaget den sittende sosialistregjeringen for ikke å ha gjort noe med denne trusselen og krevde samtidig at Frankrike måtte sikre sine grenser umiddelbart.

– Det angriperne vil er død, symbolisme, å så panikk, å forstyrre en demokratisk prosess, som er presidentvalget, sa presidentkandidat Emmanuel Macron til RTL radio.

Donald Trump twitret fredag ettermiddag at angrepet i Paris vil ha «stor effekt på presidentvalget».

BUSINESS AS USUAL: Turistlivet går sin gang, mindre enn et døgn etter terrordramaet på Paris` hovedgate. En politimann ble drept torsdag kveld da en terrorist åpnet skjøt mot franske politifolk.

Tviler på Le Pen-effekt

– Jeg tror ikke terrorhandlingen på Champs-Élysées fører til noen økt oppslutning for Nasjonal Front og Marine Le Pen, sier professor i statsvitenskap ved universitetet i Oslo, Raino Malnes til VG.

– Hvis vi ser på det som har skjedd etter tidligere terroranslag, så har man ikke sett tegn på at Le pens parti har gjort noen byks oppover på meningsmålingene. Etter Charlie Hebdo-drapene så vi en økt oppslutning om regjeringen og president Francois Hollande, men den var ikke langvarig, sier Malnes.

I den siste meningsmålingen får Macron 24 prosents oppslutning, mens Le Pen får 21,5 prosent. Rett bak henne ligger Fillon med 20 prosent, og venstreradikale Jean-Luc Mélenchon som får 19,5 prosent. Målingen ble gjennomført av selskapet Elabe onsdag og torsdag, altså før politidrapet torsdag kveld.