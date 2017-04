President-duellen i Frankrike: Dette skiller dem

Emmanuel Macron (39) vs. Marine Le Pen (49). Alternativene kan knapt bli tydeligere.

De tradisjonelle folkepartiene - De konservative og Sosialistpartiet - er ute av dansen. Outsiderne Macron og Le Pen står tilbake i den politiske bokseringen. Ekspertene og kommentatorene snakker om jordskjelv, sjokk og outsidere som overvant de etablerte favorittene i det franske valget. Nå blir det tidenes mobilisering frem mot søndag 7. mai. Da vil det kun stå to navn på stemmesedlene.

Lettelse i markedene: Macron-seier ga børsoppgang

TALTE TIL TILHENGERNE: Marine Le Pen snakket til tilhengerne sine i Henin-Beaumont etter første runde av presidentvalget søndag. Foto: Alain Jocard , AFP

Her er noen av de viktigste skillelinjene:

Personlig bakgrunn:

Macron: 39 år. Representerer typisk fransk elite. Topputdannet ved fransk eliteuniversitet, tidligere statsråd og rådgiver for president Hollande, men meldte seg aldri inn i Sosialistpartiet. Gift med den mer enn 20 år eldre Brigitte Trogneux, som er en viktig støtttespiller i hans politiske arbeid. Hun var hans dramalærer på gymnaset.

Le Pen: 49 år. Datter av nasjonalisten Jean-Marie Le Pen. Utdannet jurist. Har oppgitt at mobbingen mot henne selv i oppveksten er en viktig politisk motivasjon.

Politisk bakgrunn:

Macron: Har aldri tidligere stilt til valg. Uten en sterk partiorganisasjon og politiske forbundsfeller i ryggen. Var statsråd for Hollande, men regnes som uerfaren som presidentkandidat. Sentrumskandidat og liberaler som utfordrer politikkens tradisjonelle venstre-høyre akse.

Le Pen: Leder partiet Nasjonal Front på ytre-høyre. Omtales som utpreget nasjonalist og populist. Erfaren politiker og partileder. Har bygget en sterk partiorganisasjon med vekt på å bli mer stueren for større velgergrupper. Uttalt Trump-tilhenger. Snakker mye om trygghet og sikkerhet etter de siste årenes terrorangrep i Frankrike.

Europa-politikken:



Macron: Har vært en av de mest positive kandidater til EU gjennom hele den franske valgkampen. Vil styrke EU-samarbeidet. Mener Frankrike skal spille en sentral rolle i EU, internasjonal handel og samarbeid i årene fremover.

Le Pen: Har vært den mest negative til EU av samtlige presidentkandidater. Vil melde Frankrike ut av EU og kanskje endatil forlate Euro-samarbeidet. Le Pens EU-syn kontra Macrons- markerer det viktigste skiftet i fransk politikk siden 1958, mener politikk-forskeren Zaki Laïdi fra instituttet Sciences Po i Paris.

Parlamentsvalget:

Macron: Skulle han vinne presidentvalghet 7. mai, venter parlamentsvalget en måned senere. Uten noe tradisjonelt og etablert parti kan Macron oppleve at de etablerte partiene uten president blir styrket - og en president Macron kan møte problemer med å få i gjennom sine liberale økonomiske reformer. I tillegg kan han bli plaget med et fiendtlig innstilt parlament.

Le Pen: Har lengre parlamentarisk erfaring og et etablert parti i ryggen. Likevel mener ekspertene at også hun vil få problemer med å få støtte fra de to store partiene, Republikanerne og Sosialistpartiet. Kan få en stor utfordring i å få med seg parlamentet på reformer og store politiske saker.

Innvandring:

Macron: Har sagt at Europa får venne seg til en stor innvandring. Har rost Angela Merkels åpen dør-politikk. Støtter likevel språk-krav for innvandrere.

Le Pen: Innvandringspolitikken regnes som et av hennes sterkeste politiske kort. Å stenge grensene er kanskje hennes fremste valgløfte. Har rost og støttet Donald Trump.

Sikkerhet:

Macron: Vil satse mer på forsvaret, ansette 10.000 nye politifolk og gjeninnføre allmenn verneplikt.

Le Pen: Anklager både næværende og tidligere regjeringer for ikke å ha gjort nok for å forebygge og forhindre terrorangrep. Vil utvise personer som er under overvåkning av sikkerhetspolitiet.

Økonomi:

Macron: Vil senke selskapsskatten og vurdere å fjerne formuesskatten til fordel for en ny type bolig- og eiendomsskatt.

Le Pen: Bikker mer til venstre enn sine nasjonalpolitiske kolleger internasjonalt. Støtter delvis statlig eide banker og vil innføre en mer protesjonistisk handelspolitikk.

(Kilder: Le Figaro, Libération, Politiken, Aftonbladet, Aftenposten, NRK, VG.)