Mot valgthriller i Frankrike: Dødt løp mellom tre kandidater

Her er de tre kandidatene som ligger best an til å bli Frankrikes neste president. Øverst er Francois Fillon, som var statsminister fra 2007 til 2012. Under ham er lederen for det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Front, Marine Le Pen. Nederst er tidligere næringsminister Emmanuel Macron, som er leder for den nye politiske bevegelsen En Marche!

Foto: Philippe Wojazer, Reuters