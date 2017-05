Macron blir ny president i Frankrike: – Oppgaven er enorm

Emmanuel Macron (39) er Frankrikes neste president.

Prognosene viser en overlegen seier.

Marine Le Pen erkjente nederlaget kort tid etter at de første prognosene ble publisert klokken 20 søndag kveld. De ga hennes motkandidat Emmanuel Macron 65,8 prosent oppslutning mot hennes 34,2 prosent. Dette er basert på de faktiske stemmene og gir en relativt nøyaktig pekepinn på de endelige resultatene.

Disse resultatene gir et noe sterkere resultat til Macron enn det som var forventet.

FAKTA: FRANSK PRESIDENTVALG Emmanuel Macron og Marine Le Pen gikk videre fra første runde i presidentvalget i Frankrike, der til sammen 11 kandidater stilte.

Søndag 7. mai vant Macron runde to i valget, og blir dermed landets nye president.

Onsdag 17. mai blir den nye presidenten innsatt.

Presidenten må sikre seg støtte i nasjonalforsamlingen for å kunne regjere effektivt. 11. og 18. juni holdes valg på ny nasjonalforsamling.

Kilde: NTB

VGs kommentator om seieren: «Et politisk mesterverk»

Macron er klar over sinnet

Da Macron holdt seierstalen sin takket han for tilliten og ansvaret han hadde fått.

– Frankrike har vunnet! Det vi har gjort i dag og de siste månedene kan ikke sammenlignes med noe. Alle sa det var umulig, men de visste ikke noe om Frankrike, sa han foran en jublende folkemasse på plassen utenfor Louvre.

Han strakte også ut en hånd til alle som ikke stemte på ham.

– Jeg vet at det er meningsforskjeller og at mange som stemte på meg ikke nødvendigvis deler alle mine oppfatninger, sa Macron, som gjentok noen av sine viktigste programposter

– Europa og verden forventer at vi skaper nytt håp, en fredeligere verden og en verden som er mer rettferdig, sa den nyvalgte presidenten.

– Oppgaven som venter oss er enorm, og den oppgaven starter i morgen. Da skal vi starte styrkingen av demokratiet og økonomien vår. Da vil jeg trenge dere.

Les også: Presidentvalget deler Frankrike i to

Le Pen takket velgerne



– Jeg vil takke de 11 millioner menneskene som stemte på meg, sier Marine Le Pen fra talerstolen på sitt hovedkontor.

Hun karakteriserer det som har skjedd «historisk».



– Frankrike har valgt vår allianse som den største opposisjonsgruppen i Frankrike.

Le Pen sier at Frankrike vil fortsette som før når de har valgt Macron.

Ifølge AFP har Macron og Le Pen også rukket å snakke sammen etter at prognosene ble kjent. Telefonsamtalen beskrives som hjertelig.

VG mener: Et veivalg for Europa

GLEDESRUS: Macrons tilhengere jubler over valgresultatene på plassen foran Louvre. Foto: Fredrik Solstad , VG

Historisk for begge parter

At valget er historisk har Le Pen rett i. Forrige gang Front Nasjonal var i andre runde i presidentvalget var i 2002. Da fikk Marine Le Pens far Jean-Marie Le Pen 17,8 prosent. Marine Le Pen gjør dermed tidenes beste valg for Front Nasjonal.

Dette er den største seiersmarginen i et fransk presidentvalg siden forrige gang Front Nasjonal var i andre runde.

Også Macron utmerker seg i denne rekordkategoriene. 39-åringen blir den yngste presidenten i Frankrikes historie.

President-duellen i Frankrike: Dette skiller Macron og Le Pen

Så stor andel av stemmene har tidligere franske presidenter fått: 2012: François Hollande: Vant med 51,6 prosent over Nicolas Sarkozy. 2007: Nicolas Sarkozy vant med 53,1 prosent over Ségolène Royal. 2002: Jacques Chirac vant med 82,2 prosent over Jean-Marie Le Pen. 1995: Jacques Chirac vant med 52,6 prosent over Lionel Jospin. 1988: François Mitterrand vant med 54 prosent over Jacques Chirac. 1981: François Mitterrand vant med 51,8 prosent over Valery Giscard d'Estaing. 1974: Valery Giscard d'Estaing vant med 50,8 over François Mitterrand. 1969: Georges Pompidou vant med 58,2 prosent over Alain Poher. 1965: Charles de Gaulle vant med 55,2 prosent over François Mitterrand. 1958: Charles de Gaulle vant med 78,5 prosent av stemmene i et indirekte valg.

Lav valgdeltagelse

Valgdeltagelsen var ifølge innenriksdepartementet på 75,9 prosent, noe som er det laveste på 50 år.

I 2012 var valgdeltagelsen i andre runde av presidentvalget 80,3 prosent, i 2007 var det 84 prosent som stemte, mens 79,7 prosent gikk til valgurnene i 2002.

I tillegg har hele 12 prosent av dem som møtte opp avgitt blank eller ugyldig stemme.

En så lav valgdeltagelse kombinert med så mange blanke stemmer er et tydelig uttrykk for misnøyen mange i Frankrike føler, noe Macron poengterte at han var klar over i sin tale.

VG har tidlige skrevet at en skandalepreget valgkamp i Frankrike gjør at mange dropper å stemme, og at det kunne tjene Marine Le Pen.

Per Olav Ødegård kommenterer: Sikkerheten står på spill

Usikker fremtid

Manuel Valls, tidligere statsminister som tapte primærvalget i Sosialistpartiet, går nå ut og sier at det må bygges en bred parlamentarisk majoritet bak Macron.



Macrons neste utfordring blir nemlig parlamentsvalget i juni. Vanligvis vinner det partiet som har vunnet presidentvalget, men i den splittede politiske situasjonen Frankrike er i, er dette ingen selvfølge. Den nye bevegelsen til Macron har heller ikke noe stort partiapparat bak seg.

Les også: Macron giftet seg med sin 20 år eldre lærer

ØKT OPPSLUTNING: Selv om Marine Le Pen var skuffet etter valgnederlaget, fokuserte hun på at 11 millioner franskmenn hadde stemt på henne. Aldri tidligere har flere stemt på Nasjonal Front. Foto: Joel Saget , AFP

Gratulasjoner fra verden over



Gratulasjonene til Macron begynte å renne inn fra Europa og resten av verden da prognosene ble kjent.

Statsminister Erna Solberg (H) er glad for at Frankrike har valgt en president som klart signaliserer at han vil satse på felles løsninger i Europa og i EU.

– Vi trenger mer enn noen gang et sterkt og samlet Europa for å løse Europas felles utfordringer, sier hun til NTB.

Dette får hun støtte ifra sin svenske kollega Stefan Löfven som også er fornøyd med valgresultatene.

Noe godt og fransk å tygge på? Slik lager du makroner på 1-2-3

Les også: Tilspisset valgkampinnspurt i Frankrike

Også USAs president har tatt til sin favorittkanal for å overbringe et budskap til sin kommende franske kollega:

Tysklands forbundskansler Angela Merkel gratulerer Macron, og karakteriserer valget som «en seier for et sterkt og samlet Europa og for fransk-tysk vennskap».

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker hyller franske velgere for å ha valgt «en europeisk fremtid».

Storbritannias statsminister Theresa May bekrefter natt til mandag at hun har snakket med Macron på telefon. I tillegg til å sende sine «varme gratulasjoner», diskuterte de nye kollegene også brexit.

– Frankrike er en av våre nærmeste allierte, og vi ser fram til å arbeide sammen med den nye presidenten om en lang rekke spørsmål vi begge prioriterer, heter det i uttalelsen fra Downing street.

Les alt om det franske valget her