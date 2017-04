I fire tiår har valgresultatet i Donzy vært et speilbilde av hele Frankrike

DONZY (VG) Den lille franske landsbyen med 1640 innbyggere ender nesten alltid opp samme valgresultat som i hele Frankrike, hvor det bor 65 millioner mennesker.

I år finner folk knapt en kandidat som er verdt deres støtte.

På en to timers biltur fra Paris kjører du gjennom et utall småbyer som dette: Slitte brostein, to små bakerier på hver sin side av hovedgaten, en liten elv sildrende gjennom sentrum og med en eller annen stolt middelalderlegende som stammer fra akkurat dette området.

– Jeg kunne kanskje stemt på François Fillon, men når det ble kjent at han hadde stukket fingrene i den offentlige kassen, ble han politisk død for meg. Hun som alle snakker om dette valget, er Marine Le Pen. Jeg vet om mange som vil stemme på henne, men selv kunne jeg aldri fått meg til å gjøre det, sier pensjonisten Martine Bruneaux-Heitz (69) over et formiddagsglass med rosévin på den lokale baren.

Politikken snudd på hodet



Samtalene mellom vennene her rundt bordet på dette som for øvrig er det eneste stedet i kilometers omkrets som holder åpent ved lunsjtider, dreier seg om det nært forestående presidentvalget.

Søndag avholdes den første runden, som vil avgjøre hvilke to presidentkandidater som møtes til siste og avgjørende etappe den 7. mai.

Ifølge målingene ligger det an til å bli et thriller-valg:



Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron får 24 prosents oppslutning, mens høyrepopulisten Marine Le Pen får 21,5 prosent. Rett bak henne ligger konservative François Fillon med 20 prosent, og venstreradikale Jean-Luc Mélenchon som får 19,5 prosent.

Målingen ble gjennomført av selskapet Elabe onsdag og torsdag, før politidrapet i sentrum av Paris torsdag kveld.

Kun én av disse fire kandidatene representerer et tradisjonelt parti i fransk politikk:

Republikaneren François Fillon, en mann som helt siden valgkampen startet har befunnet seg i en hengemyr av beskyldninger om økonomisk fusk, og påfølgende vitser. I Donzy preger en karikatur av Fillon sjampoflasker hos frisørsalongen Richard.

BESTSELGERE: Sjampoen med karikaturer av presidentkandidatene selger raskt unna i Donzy. Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

– I år er alt helt kaos. De to som burde vært hovedkandidatene, er ikke engang med. I stedet sitter vi igjen med to som burde vært i fengsel, to ekstremister, og en gruppe resterende kandidater som ikke er noe vits å stemme på, fordi de ikke har sjanse til å vinne uansett, sier Patrice Richard, tredje generasjons innehaver av frisørsalongen i hjertet av Donzys gamleby.

I salongen nyter Richard og hans familie godt av Donzys rykte som valg-byen over alle, og selger fort unna serien sjampoflasker med tegninger av de fem mest aktuelle presidentkandidatene.

Parallelt med at ytre venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon har gjort et byks på meningsmålingene, er nå flaskene med hans ansikt utsolgt på salongen. Den som vil, kan ta det som et frempek.

IKKE AKKURAT ETTERTRAKTEDE: Disse valgbrosjyrene som kommer i posten er omtrent like populære som de fra lavprisbutikkene, flirer bonden Frederic Coudray-Ozbolt (49) Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

Mange er usikre

Det er slående hvor godt innbyggerne i Donzy ser ut til å speile det nasjonale valgresultatet.

I 2007, for eksempel, fikk hver av de tolv presidentkandidatene nesten eksakt like mange prosent av stemmene blant de 1640 beboerne, som i Frankrike sett under ett.

Med kun ett unntak har Donzy siden 1981 truffet nøyaktig på valgutfallet både for hvem som blir president, og hvem som får nest høyest oppslutning, skriver blant annet Bloomberg.

I år er det uvanlig mange i byen som er usikre på hvem de skal stemme på, noe som reflekterer godt de nasjonale målingene.

Forrige uke sa én av tre til meningsmålingsinstituttet Odoxa, at de ikke har bestemt seg ennå.

Ikke engang det travle arbeidet med gjessene på gården Coudray-Ozbolt får Melanie Renards (31) tanker bort fra det store valget hun nå står overfor.

– Jeg er så forvirret i år. Det er klart jeg har kandidater jeg liker, men når jeg tenker på at vedkommende ikke har en sjanse til å vinne, lurer jeg på om jeg må velge meg en av de andre kandidatene med mer oppslutning. Men skal jeg virkelig stemme på noen jeg innerst inne ikke vil ha som president, spør butikkmedarbeideren Rendard og slår oppgitt armene ut i luften.

Sjefen hennes, bonde og foie gras-produsent Frederic Coudray-Ozbolt (49), beroliger henne med at hun slett ikke er alene i sin usikkerhet.

– Folk flest i Donzy kommer til å bestemme seg på lørdag, eller søndag morgen. Og så har du dem som bestemmer seg når de står i stemmeavlukket, og ikke minst, de som vil prøve å fiske opp sitt eget stemmepapir fra valgurnen fordi de fortsatt er usikre, flirer foie gras-bonden til VG.

1 av 3 vil avstå

Ved månedsskiftet viste en Iposos-måling at oppsiktsvekkende 35 prosent av franskmenn ikke vil stemme i valget. Mange av dem avstår i protest. Bonden Coudray-Ozbolt oppfordrer medborgerne i Donzy til ikke å bli hjemme på valgdagen.

KOMMER STADIG NYE: – Det kommer nye gjess hvert år, mens journalistene kommer bare hvert femte år, spøker foie-gress-bonde Frederic Coudray-Ozbolt (49) om Donzys status som byen som alltid treffer eksakt på det nasjonale valgresultatet. Sammen med han er Melanie Renard (31). Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

– Jeg forteller dem ikke hva de skal stemme, men hvem de for all del ikke må stemme på. Marine Le Pen som president ville vært en katastrofe for Frankrike, slik jeg ser det, sier bonden.

Overfor Bloomberg forteller han at folk i småbyen er mer åpne når de ikke snakker med reportere, og at «alle på kafeene ser ut til å ville stemme på Le Pen», men, som han sier, heldigvis stemmes det ikke i kafeer.

Den 49-årige Donzy-mannen forteller at han skal stemme på Emmanuel Macron, fordi han tror sentrumskandidaten er den som er best i stand til å samle de sprikende fløyene i politikken.

Coudray-Ozbolt vedgår likevel at han ikke synes dette valget er lett.

– I år har det handlet mest om å eliminere de verste, for så å stå igjen med den som er minst ille.