Franske presidentkandidater møttes i første TV-duell

Primærvalget i Det republikanske partiet i Frankrike

* Allain Juppe lå lenge foran alle konkurrenter på meningsmålingene om hvem som kom til å bli presidentkandidat for det konservative partiet Les Republicains. Men da stemmene ble telt opp etter 1. valgomgang søndag kveld, var det sluttspurten til Francois Fillon alle snakket om.

* Han fikk 44 prosent av stemmene og innkasserte en ren knock-out seier på sin to konkurrenter, Alain Juppe og tidligere president Nicolas Sarkozy.

* Tidligere president Nicolas Sarkozy så for seg et blendende comeback i rollen som nasjonens frelser, men led et forsmedelig nederlag med kun 20 prosent av stemmene og er dermed ute av kampen om å bli presidentkandidat.