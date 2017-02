Fransk avis: Etterforskning av presidentkandidat kan starte neste uke

Påtalemyndigheten kan starte etterforskning av den franske presidentkandidaten François Fillon den kommende uken, melder en fransk avis.

Fakta om François Fillon * Fransk politiker. Presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne etter å ha vunnet partiets nominasjonsvalg i november. * Statsminister under president Nicolas Sarkozy fra 2007 til 2012. * Har også vært arbeidsminister, utdanningsminister og transportminister. * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene. * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv. Kilde: NTB

De franske påtalemyndighetene kan allerede den kommende uken ta rettslige skritt mot den konservative presidentkandidaten François Fillon, melder den franske avisen Journal de Dimanche som siterer uidentifiserte kilder nær ettersorskningen.

Kan bli stilt for retten

Konservative François Fillon anklages blant annet for å ha sørget for millioner til kona og barna sine. Fillons kone skal ha fått over sju millioner kroner mer enn hun skulle ha for arbeid som hun egentlig ikke har gjort mellom 1998 og 2007.

Ifølge avisen er det enten snakk om å vurdere om Fillon og konna Penelope skal formelt bli satt under etterforskning. Alternativt kan påtalemyndigheten ta saken direkte til en domstol, og ta ut en formell siktelse. Ved sistnevnte kan en rettssak bli satt i gang ved slutten av denne måneden, melder tyske Deutsche Welle.

Fillon har tidligere uttalt at han vil trekke seg dersom det tas ut siktelse mot ham. Men de franske Republikanerne har ingen alternative kandidater, ifølge France24.

Mener Fillon bør trekke seg

Nasjonal front har bedt François Fillon om å trekke seg som konservativ presidentkandidat som følge av anklager om at han har misbrukt offentlige midler, melder NTB.

ANKLAGET: Presidentkandidaten for det høyrevridde partiet Les Republicains (LR), Francois Fillon, er i hardt vært etter at han har blitt anklaget for hjulpet hans kone Penelope med å tjene mer enn 800,000 euro over en tiårsperiode. Foto: Eric Feferberg , AFP

De franske presidentkandidatene: * Republikanerne (konservativt parti): François Fillon * Nasjonal front: Marine Le Pen * En Marche! (nydannet sentrumsparti): Emmanuel Macron * De grønne: Yannick Jadot * Venstrepartiet: Jean-Luc Mélenchon * Sosialistpartiet: Benoit Hamon

Sju av ti franske velgere mener at den konservative presidentkandidaten François Fillon bør trekke seg, ifølge en ny meningsmåling gjort av gallupinstituttet Odoxa på vegne av radio- og TV-stasjonen France Info.

Meningsmålingen viser at andel velgerne som mener at Fillon bør trekke seg, har økt fra 61 til 70 prosent på en uke, melder NTB.

Marine Le Pen har også mottatt liknende anklager og er for øyeblikket i konflikt med EU-parlamentet. Parlamentet mener politikeren skal tilbakebetale 300.000 euro til dem etter at hun skal ha betalt parlamentarikere som nesten ikke har vært til stedet i parlamentet.