Frankrike: Plassen utenfor Louvre ble evakuert

En mistenkelig veske som ble funnet utenfor museet Louvre i Paris, utløste evakuering av området søndag.

Området utenfor museet er stedet hvor den franske presidentkandidaten Emmanuel Macron har planlagt å feire etter dagens presidentvalg i Frankrike.

Macrons valgkampapparat opplyser at det var funn av en en mistenkelig veske som utløste evakueringen. Et presserom på stedet med 300 journalister ble evakuert.

Selve museet ble ikke stengt eller evakuert, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ved 14.30-tiden var plassen utenfor museet er åpnet igjen, omtrent en time etter medingen om evakueringen kom.

– Esplanade du Louvre i sentrum av Paris er søndag evakuert av forsiktighetshensyn, sa talsperson for presidentkandidat Emmanuel Macrons valgkamp, Pauline Calmes, til The Associated Press.

Eksperter: Derfor vinner Macron

Politiet i Paris skrev på Twitter at de gjennomførte kontroller som et forebyggende tiltak.

Macrons valgkampteam: Vi har blitt utsatt for hackerangrep

Louvre var allerede svært godt bevoktet etter at en ekstremist gikk til angrep på en soldat i nærheten av området under valgkampen.

Et sikkerhetsmannskap på 50.000 er utplassert for å vokte franskmennene mens valget pågår.

Klokken 12 søndag var valgdeltakelsen på 28,2 prosent, mot 30,7 prosent på samme tid valget i 2012, melder NTB.

Velgere: – Marine Le Pen er ikke et alternativ