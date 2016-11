Fillon vinner nominasjonskampen i Frankrike, utklasser Juppé

PARIS (VG) Nå er det klart at François Fillon blir presidentkandidat for «Les Republicains». Den Putin-vennlige politikeren har varslet en hardere linje for Frankrike.

François Fillon tok en overraskende knockoutseier på Nicolas Sarkozy og Alain Juppé i den første runden av primærvalget forrige helg. Etter sjokket la seg, kjempet Alain Juppé denne uken for sin politiske fremtid og for å ta igjen Fillons store forsprang.

Han greide det ikke.



Når 70 prosent av stemmene er inne, viser det nemlig at rundt 70 prosent av stemmene går til Fillon, mens bare 30 prosent går til Juppé.



Juppé har erkjent valgnederlaget.



– Jeg gratulerer Fillon med seieren og fra og med i kveld støtter jeg ham helt ut. Nå kommer jeg til å konsentrere meg helt og holdent om min jobb som borgermester i Bordeaux, sier Juppé i kveld.

Fillon-tilhengere i Paris ville sprette champagnen lenge før resultatene egentlig var klare, etter den massive seieren forrige helg. Og da resultatet faktisk var klart brøt det ut jubel på hovedkvarteret til «Les Republicains» i Paris.

– Dette var kjempebra. François Fillon kommer nå til å vinne presidentvalget. Fillon er en politiker som kan få franskmenn til å stå sammen igjen. Han er en modig politiker. Dette var et bra valg for Frankrike, sier Francis Phillipe til VG.

JUBEL: Francis Phillipe hoppet av glede da resultatet ble klart. Foto: Kristofer Sandberg

En ny linje for Frankrike



Fillon, som var statsminister under tidligere president Nicolas Sarkozy, har kjørt sin presidentkamp med en autoritær og sterkt høyredreid politikk.



– Sosialistpartiet har hatt en patetisk tid ved makten og jeg trenger alles hjelp, og da tenker jeg spesielt på Nicolas Sarkozy, sier Fillon i sin seierstale i kveld.



– Jeg har all respekt for Alain Juppé. Han er en statsmann og jeg rekker ut hånden til alle som vil bidra til å få Frankrike på fote, sier Fillon.

Fillon ventes også å ta Frankrikes forhold til Russland i en ny retning, fordi han har et godt forhold til den russiske presidenten Vladimir Putin.

HAR BLITT VENNER: Vladimir Putin og François Fillon har utviklet et nært forhold. Fillon har tatt til orde for å få slutt på sanksjonene mot Russland. Foto: Alexei Druzhinin , AP

Fillon og Putin skal ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov ha utviklet et nært forhold da Fillon var statsminister, og hatt mye kontakt siden. Fillon har blant annet vært på flere private besøk hos Putin i Moskva og har derfor fått stempelet «Moskvas venn» i franske medier.

François Fillon * Statsminister under president Nicolas Sarkozy fra 2007 til 2012. Har også vært arbeidsminister, utdanningsminister og transportminister. * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlige ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene. (NTB)

Fillon og Juppé hadde svært ulike tilnærminger til innvandring, med Juppé som en uttalt tilhenger av det multikulturelle samfunn og Fillon som har uttalt at han vil redusere innvandringen til Frankrike «til et minimum».

Kampen om Élysée-palasset

Fillon har nå svært god sjanse til å bli den som skal gå opp mot Marine Le Pen i presidentvalgets andre runde neste år.

Det fordi sosialistpartiet ligger med brukket rygg og François Hollande er rivende upopulær.

Marine Le Pen sier i kveld til Le Figaro at hun alltid har tenkt at Fillon er en bra kandidat for henne å møte i den andre runden. Det selv om Fillon har tatt til orde for en strengere innvandringspolitikk enn Juppé.

I januar skal sosialistpartiet ha sitt nominasjonsvalg og spørsmålet er om de igjen kan reise seg og bli en sterk utfordrer til Fillon og Le Pen.

Kronerulling fra venstresiden

– Takk til venstrevelgerne som deltok i nominasjonsvalgene våre: Uten å påvirke resultatet, men deres to euro finansierer valgkampen vår, skriver republikaneren Thierry Mariani på Twitter.

Alle som registrerte seg for å stemme i nominasjonsvalget, måtte betale to euro. Ifølge en valgdagsundersøkelse fra BFMTV var så mange som 15 prosent av dem som stemte i dag venstrevelgere.

Med to euro per person kan det utgjøre så mye som 1,38 millioner euro til den republikanske valgkampen.



