Dette blir de største utfordringene for Frankrikes nye president

En splittet nasjon, høy arbeidsledighet og misnøye med EU. Flere store utfordringer venter Emmanuel Macron.

Presidentvalget i Frankrike * Emmanuel Macron (På vei) har fått 66,06 prosents oppslutning – 20,7 millioner stemmer. * Marine Le Pen (Nasjonal Front) har fått 33,94 prosents oppslutning – 10,6 millioner stemmer. * I alt 47,4 millioner franskmenn kunne stemme ved valget. * 35,4 millioner – eller 74,62 prosent – deltok. Dette er den laveste valgdeltagelsen siden 1969. * Over tre millioner velgere – 8,5 prosent – valgte å stemme blankt. Dette er ny rekord. * Over en million velgere fikk sine stemmer underkjent. * Det betyr at bare 66 prosent av de stemmeberettigede avga stemmer for en av de to kandidatene. * Det offisielle resultatet kommer først onsdag 10. mai.

Med en oppslutning på 66,06 prosent blir den tidligere økonomiministeren Emmanuel Macron (39) den yngste presidenten i Frankrikes historie.

Men presidentvalget har delt landet i to, folket fremstår som splittet, og utfordringene er mange.

– Først blir det en utfordring for Macron å samle en splittet nasjon. De fleste ville ikke ha Le Pen og stemte på han i mangel på noe bedre, forteller Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Må samle en splittet nasjon

Oppslutningen ved søndagens valg var den laveste siden 1969. De foreløpige tallene viser at rundt 16 millioner av de stemmeberettigede, over 25 prosent, enten valgte å holde seg hjemme, stemte blankt eller hadde en ugyldig stemme, ifølge den franske avisen ledauphine.

Ekspertene før valget: Derfor vinner Macron

Aukrust mener at dette tyder på at Frankrike ikke har valgt en president de er særlig begeistret for.

– For mange er det fortsatt uklart hva han vil, og partiprogrammet hans er mye klipp-og-lim fra både venstre, høyre og sentrum, sier Aukrust.

VGs kommentator om seieren: «Et politisk mesterverk»

Hun forteller at de som har stemt blankt og på Le Pen har ytret en frustrasjon som den nye presidenten må ta på alvor, og han må vise handlekraft. Arbeidsledigheten er høy og fortsetter å øke, noe som er grunnen til at den nåværende presidenten François Holland er så upopulær.

– De som stemte på Macron deler hans optimisme, men de som stemte på Le Pen gjør ikke det. Han sa i talen sin at det om fem år ikke blir nødvendig å stemme på ekstreme partier, og da blir han nødt til å gjøre noe, sier Aukrust.

Oppsving for høyrepopulisme og anti-EU

Macron gikk opp på scenen til europahymnen «Ode til gleden» og viste sin sin støtte til det europeiske fellesskapet.

– Macron er veldig for EU, men han må ta innover seg at mange i første omgang stemte på en EU-kritisk kandidat. Franskmenn flest er for at Frankrike skal være i unionen, men de vil også at unionen skal endres, og Macron må vise at han lytter til folkets ønske, sier Aukrust.

Marine Le Pen endte opp med historiske 33,94 prosent, ifølge tall fra det franske innenriksdepartementet, og kunne dermed slå i bordet med at det aldri før har vært flere som har stemt på hennes ytterliggående parti.

Macrons valgkampanje: Vi har blitt hacket

SEIRER: Den nye franske presidenten Emmanuel Macron feiret valgseieren utenfor Louvre i Paris søndag sammen med sin kone Brigitte Trogneux. Foto: Benoit Tessier , Reuters

Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold mener en varslet reform av EU vil være Macrons mest symbolske utenrikspolitiske handling.

– Innen kort tid vil han reise rundt i Europa, først Tyskland, for å vise at Frankrike er tilbake i EU som en pådriver av effektivisering og reform av unionen.

Statsminister fra høye eller venstre?

Orban tror Macrons første utfordring vil være å utnevne en statsminister.

– Han vil ha noen som ikke assosieres for mye med de gamle etablerte partiene, men samtidig trenger han noen med politisk erfaring ettersom det er dette han kritiseres for, sier Orban.

FEIRER: Tilhengere av bevegelsen En Marche!, grunnlagt av Emmanuel Macron feirer resultatet av det franske presidentvalget i Paris. Foto: Eric Feferberg , AFP

Orban tror også at Macron trenger å finne en politisk sak som symbol på hans ønske om fornyelse.

– Som for eksempel et ønske om å effektivisere eller modernisere det politiske landskapet. Det koster han ikke så mye og viser et reelt ønske om fornyelse.

Parlamentsvalget – en tredje runde?

Selv om han har vunnet presidentvalget må han fortsatt vinne støtten i parlamentsvalget 11. og 18. juni. For å kunne få gjennomslag for endringer er Macron avhengig av en nasjonalforsamling som støtter opp om politikken hans.

Les også: Macron giftet seg med sin 20 år eldre lærer

– Hvis han ikke får flertall i parlamentet vil han bli en handlingslammet president. Nye målinger viser at flertallet av franskmenn ikke ønsker at han får flertall i parlamentet, noe som er oppsiktsvekkende. Det tyder på at han mangler støtten fra folket til tross for at de stemte på han, sier Aukrust.

Macron har bakgrunn fra Sosialistpartiet og ble økonomiminister i 2014 under statsminister Valls regjering. Men i fjor trakk han seg ut for å danne sin egen bevegelse En Marche!, en nokså fersk bevegelse som mangler et stort partiapparat.

Sikkerhetspolitikk

Etter skyteepisoden på Champs-Élysées, rett før første runde i presidentvalget, uttalte forskere at terrorangrepet kan vippe til fordel for Fillon og Le Pen.

Samme dag som valget ble plassen utenfor Louvre ble evakuert etter funn av en mistenkelig veske. Sikkerhetspolitikk ble også et tema i seierstalen til Macron som nettopp fant sted utenfor Louvre.

– Jeg vil forsvare Frankrike, jeg vil forsvare Europa, og jeg vil styrkeforbindelsene mellom Euopa og folket, sa Macron i seierstalen.

Aukrust tror at hvis terrorangrepene fortsetter å bli hyppigere, kan det tyde på at Macron ikke lever opp til lovnadene.

– Macron ble kritisert av Le Pen for ikke å ha en tydelig plan for terrorbekjempelse og det kan fort bli fokus på det hvis Frankrike blir mer utsatt, sier forskeren.

– Vinner Le Pen om fem år?

– Alt avhenger av hvordan de neste fem årene går, svarer Aukrust.