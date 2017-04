Bor i slott – vil bli Frankrikes president

SOLESMES (VG) I dette slottet på den franske landsbygda bor François Fillon. Etter å ha rast på meningsmålingene er han nå tilbake i presidentkampen.

I regionen Loire vest for Paris ligger murhusene med klatreplanter på rekke og rad bortover smale veier.

Mellom munker fra det gregorianske middelalderklosteret og eldre, velkledde pensjonister på spasertur, kan en presidentkandidat ofte skimtes ute på bagettkjøp gjennom vinduet til Solesmes bakeri.

Republikaneren og den tidligere statsministeren François Fillon har for omverden nesten blitt mer kjent for etterforskningen for misbruk av offentlige penger han er under, enn for sin politikk.

Etter å ha rast på de nasjonale meningsmålingene, er Fillon tilbake i kampen: En uke før første valgrunde er det nå nesten helt jevnt mellom de tre kandidatene.

Sammen med sin mye omtalte britiske kone Penelope, som den pågående etterforskningen vil vise om mottok skattebetalernes penger som lønn for arbeid hun ikke utførte, har Fillon oppdratt parets fem barn slottet deres, like i utkanten av byen.

Han er også anklaget for å ha betalt noen av barna sine lønn for arbeid de ikke skal ha utført.

STØTTER FILLON: Ordfører Pascal Lelièvre i François Fillons hjemkommune Solesmes har kjent presidentkandidaten i mange år. Nå reiser han ofte rundt i landet for å være med på valgmøter til støtte for Fillon. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Den fornemme boligen har tårn, kapell og fjorten rom. Herligheten byr på 1107 kvadratmeter boflate. At det er dekadent, er en feiloppfatning, sier Solesmes ordfører Pascal Lelièvre.

– Jeg tar hatten av for dem som er med på å føre vår franske arv videre. Vi skal være stolte av dem! Dessuten liker jo Fillons kone Penelope å ri, så det er fint for dem å kunne ha plass til hestene på eiendommen, sier Lelièvre til VG.



Ordføreren vet godt hvem han snakker om. På kontoret hans forteller den vennlige og upåklagelig høflige Lelièvre VG om sitt flere tiår lange vennskap og samarbeid med François Fillon.

Slottet til Fillon var det faktisk besteforeldrene til ordføreren som eide før. Nå deltar Lelièvre på så mange av Fillons valgmøter rundt i landet som han har anledning til.

– Frankrike har behov for en mann som Fillon i disse tider; en som ikke slenger ut løfter han ikke han holde, men som er sterk og forutsigbar. Han er en svært erfaren politiker som har hatt stort sett alle verv en mann kan ha i et politisk liv. En stormakt som Frankrike må ha en leder som kan stå støtt i stormen. Det har han vist at han kan, sier ordføreren.

FILLON ER HANS MANN: Daniel Bodiniers (71) villa er at av husene i Solesmes som ligger nærmest presidentkandidat Fillons slott. Bodonier er ikke i tvil på hvilken kandidat som har de rette evnene for å styre Frankrike. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

– Mange franskmenn ser etter en leder som har noe «presidensielt» over seg, én som kan lede med mye makt og styrke, derfor tror jeg ikke vi skal se bort fra at Fillon blir landets neste leder, sier Gilles Roisse, på vei ut av bakeriet med tre prydekseplarer fransk loff under armen.

Selv ser den 79 år gamle pensjonisten etter noen med «en mer sosial politikk» enn Fillon. Han er til gjengjeld den eneste VG treffer i den lille byen, som åpent tør å si han ikke stemmer på den konservative Fillon.

Sinte på media

François Fillon satt lenge i bystyret her i Solesmes, han har også vært president for regionen, for ikke å snakke om at han gjennom 18 år var ordfører i den langt større nabobyen Sablé- sur-Sarthe.

11 VALGKANDIDATER: De offisielle valgplakatene til kandidatene ble hengt opp denne uken. Utenfor rådhuset i Solesmes finner folk et kjent fjes: François Fillon. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Da Fillon vant Republikanernes nominasjonsvalg i november, foran blant andre tidligere president Nicolas Sarkozy, var det ikke få av innbyggerne i regionen som var stolte.

Deres mann, Fillon, var favoritt til å vinne presidentvalget.

Sinnet var derfor stort hos mange da La Canard Enchaine publiserte nyheten om at Fillon ga sin kone 7 millioner kroner av offentlige midler for en assistentjobb som ikke så langt har latt seg bevise at hun gjorde.

Men innbyggerne her var ikke sinte på Fillon, de var sinte på pressen som skrev om det.

EKTEPAR: Francois Fillon og kona Penelope. Foto: Thibault Camus , AP

Daniel Bodinier tar seg en pause fra poleringen av en av veteranbilene sine for å snakke med VG om presidentkampanjen, som han mener har vært både urettferdig, uverdig og skitten.

– Jeg stemmer på Fillon, og det gjør alle pensjonistene og folk i veteranbilmiljøet jeg kjenner, også. Bare vent og se – han kommer til å bli president, sier 71-åringen til VG.

«Alle politikere gjør det»



Bodinier og kona sier at «riktignok er det snakk om ganske store summer» Fillon er anklaget for å ha lurt til seg, men de mener at alle politikere utnytter systemet, og at «det ikke er noe nytt med det, selv om det kanskje ikke er moralsk».

– Fillon er en mann som kan representere Frankrike. Han «står rett i sine sko», som vi sier, han er pålitelig og målrettet. Han er av et helt annet kaliber enn de andre, sier Bodinier.

FJONG HOBBY: Daniel Bodinier er veteranbilentusiast og villaeier. Han er ikke et sekund i tvil om at François Fillon er den beste, og neste, presidenten i Frankrike. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG.

Selv 79 år gamle Gilles Roisse, som er én av få som vil stemme på en annen kandidat enn Fillon, tror sambygdingen vil stå igjen som vinner.

– Folk er redde for arbeidsledighet og innvandring, og håper at de selv er blant dem som Fillon vil ta vare på. Men alle skandalene og pengetuklingen bare bekrefter inntrykket jeg allerede hadde: Fillon og hans menn passer på sine egne, og kun dem, flirer 79 åringen i Solesmes.