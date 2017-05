Anklager Le Pen for å plagiere tale

Kritikere mener presidentkandidat Marine Le Pen plagierte en tale av hennes tidligere motstander Francois Fillon. Hennes kampanjesjef sier det var ment som en hyllest.

En rekke internasjonale medier omtaler 1. mai-talen den franske presidentkandidaten holdt i går. På sosiale medier har høyrepopulistiske Le Pen fått gjennomgå.

Talen har en rekke likhetstrekk med en tale Fillon, som er leder for det høyreorienterte partiet De franske repbublikanerne, holdt 15. april.

Enkelte passasjer er nærmest ordrett like. Du kan se likhetene i talene her (ekstern lenke).

– Vi er fullstendig klar over at talene minnet om hverandre, sier Florian Phillippot til Radio Classigue, ifølge The Guardian.

TIDLIGERE KANDIDAT: Francois Fillon under sin tale 15. april. Foto: Thierry Zoccolan , AFP

Phillippot, nestlederen i Nasjonalfront, Le Pens parti, sier talen var ment som en bekreftende hilsen til Fillon i håp om å få i gang en ordentlig debatt om fransk identitet.

Le Pens kampanjesjef, David Rachline, sier hennes tale var en hyllest til Fillon.

– Referansene ble tatt godt imot, også av alle Fillons supportere, har han fortalt TV-kanalen France 2.

I talene snakker de begge om Frankrikes lange og stolte historie, og landets røtter i Vest-Europa.

Siterte statsminister

Et eksempel på passasjer i talene som ifølge BBC var svært like var følgende:

Fillion: Frankrike, som jeg har sagt, er en historie, det er en geografi, men det er også et sett verdier og prinsipper arvet fra generasjon til generasjon, som passord. Til slutt er det en enhetlig stemme adressert til alle personer i universet.

Le Pen: Frankrike er også et sett verdier og prinsipper arvet fra generasjon til generasjon, som passord. Og så er det en stemme, en ekstraordinær enhetlig stemme til alle personer i universet.

I tillegg til at flere andre lengre passasjer var veldig like brukte Le Pen også flere av de samme begrepene som Fillon hadde brukt drøye to uker tidligere. For eksempel «de tre maritime grensene» (Den engelske kanal, Nordsjøen og Atlanterhavet) og «Italia, vår søster».

I begge talene blir også Georges Clemenceau, som var Frankrikes statsminister under første verdenskrig sitert med det samme sitatet: «En gang en soldat av Gud, og nå en soldat av frihet, Frankrike vil alltid være idealenes soldat».

Opptøyer

Marine Le Pen gikk sammen med sentrumskandidaten Emmanuel Macron til den avgjørende runden i presidentvalget, som holdes 7. mai. Fillon var blant de kandidatene som ikke gikk videre.

VG var tilstede under Macrons 1. mai-tale i Paris.

– Den 7. mai vil ikke bare definere de neste 5 årene, men sannsynligvis de kommende tiårene i landet vårt, sa den 39-årige presidentkandidaten til de svært mange oppglødde oppmøtte.

Han har opparbeidet seg et favorittstempel foran søndagens valg, men Le Pen har ifølge meningsmålinger størst oppslutning blant de unge. Samtidig viser tall at nesten halvparten av velgerne ikke tror at noen av de to kandidatene kan løse problemene Frankrike står overfor.

I går oppstod det opptøyer i Paris under 1. mai-markeringen. Fire politimenn ble skadet da demonstranter protesterte mot begge de to gjenværende kandidatene.