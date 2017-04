40 millioner stemmer er talt opp i det franske presidentvalget: Macron og Le Pen videre

PARIS/OSLO (VG) Emmanuel Macron og Marine Le Pen går videre i det franske presidentvalget.

De siste offisielle valgresultatene fra det franske innenriksministeriet, etter at omlag 40 millioner stemmer er talt opp, viser 23,24 prosent til Macron og 22,79 prosent til Le Pen,

FAKTA: PRESIDENTVALGET I FRANKRIKE Valget finner sted i to omganger, den første er 23 april, den andre er 7. mai. Hvis ikke en kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene (det har aldri skjedd), går de to med flest stemmer videre til omgang to.

Den konservative kandidaten Francois Fillon har 19,72 prosent og ytre venstre-kandidat Jean-Luc Melenchon har 18,97 prosent.

Det var 46,87 millioner registrerte velgere.

Det er første gang i moderne fransk historie at ingen kandidat fra nasjonens to store partier De konservative og Sosialispartiet er i andre runde.

Le Pen: – Frankrikes eksistens står på spill

VIDERE: Den høyrepopulistiske partilderen Marine Le Pen får ifølge en valgprognose 21,7 prosent oppslutning og ventes å gå videre til andre valgrunde i presidentvalget. Foto: Foto: IAN LANGSDON/EPA

Fakta: Nasjonal Front * Ble dannet i 1972 av Jean-Marie Le Pen. Han er senere dømt for rasisme og antisemittisme. * Nasjonal Front ledes i dag av Jean-Marie Le Pens datter Marine. Hun har gjort partiet attraktivt for franskmenn, fra arbeiderklassen og opp til folk i akademia. * Fremdeles spiller partiet på fremmedfrykt, antiislamisme, anti-innvandring og en anti-EU-politikk.

En time etter at valglokalene stengte holdt Marine Le Pen en pressekonferanse der hun kalte resultatet «historisk».

– Frankrikes eksistens står på spill, sier hun.

Hun forteller det franske folk at de har «et enkelt valg» og må kjempe mot «vill globalisering» og kaller Macron for den nåværende president Hollands «arving».

– Det er på tide å fri det franske folk for elitens arroganse, sier hun.

I presidentvalget i 2012 fikk Le Pen 17,9 prosent oppslutning. Partiet Nasjonal Front har vært i andre runde av presidentvalget en gang tidligere, i 2002.

Macron: – Håp for Europa og verden

Emmanuel Macron (39) * Sønn av en lege og en professor i nevrologi. Vokst opp i byen Amiens i Picardy. * Har studert filosofi og gått på prestisjeskolene Sciences Po og Ecole Nationale d’Administration. * Nærmest ukjent inntil for to år siden. * Har aldri vært valgt. Var først rådgiver for president Hollande, så økonomiminister. * Hollande skal ha vært lite fornøyd med at han forlot sosialistpartiet og startet sitt eget.

Den siste av de mest populære presidentkandidatene som tok til talerstolen i kveld var Emmanuel Macron.

Applausen var så massiv at det tok tid før han fikk begynt på talen til sine supportere - og til Frankrike og resten av verden. Han takket de som hadde stemt på ham og la opp til et positivt fremtidssyn.

– Jeg vet nøyaktig hva som ligger foran meg, sa han, og fortsatte.

– Dette valget har åpnet dørene for optimisme, for en ny vei av håp for Europa og verden, sa han til stor jubel.

39 år gamle Emmanuel Macron har hatt en bemerkelsesverdig rask vei til topps i fransk politikk. Noe han ikke la skjul på i sin tale.

– På ett år har vi fullstendig endret den politiske situasjonen, sa han.

STORFORNØYD: Sentrumskandidaten i det franske presidentvalget Emmanuel Macron gir tommel opp til sine supportere da han snakket til dem i Paris søndag kveld. Foto: Christophe Ena , AP

– Aldri sett noen som ham

Når lederen for den ferske bevegelsen En Marche!, 39 år gamle Emmanuel Macron, går på scenen etter det ble klart at han er videre til siste runde i presidentvalget, står tilhengerne hans tett i tett med stjerner i øynene foran storskjermen på baren Le café de la presse.

– Han kommer til å endre Frankrike fullstendig! Vi har aldri sett noen som han før. Han er ung, energisk og har allerede snudd landet på hodet!, sier 55 år gamle Monica Requena til VG. Hun har fulgt opptellingen av stemmer hele kvelden fra baren og er svært lykkelig over utfallet.

Francois Cuvilliers (30) har lagt inn mange timer som frivillig for Macrons valgkamp, og feirer med øl og gode venner i en En Marche! T-skjorte.

– Macron kommer til å skape et mer solidarisk Europa, et Europa for fremtiden, og han vil samarbeide svært godt med Angela Merkel, noe som er gode nyheter for hele verdensdelen. Jeg er ganske sikker på at han vinner siste runde, fordi når alt kommer til alt er Frankrike et åpent og raust land, ikke et land hvor vi velger en president som vil stenge grensene for andre mennesker, mener 30 åringe Cuvilliers til VG.

Fillon: – Jeg stemmer på Macron



På en pressekonferanse søndag kveld erkjenner den konservative kandidaten François Fillon valgnederlag og sier at han er svært skuffet over resultatet.

Han ber sine tilhengere om å støtte Macron.

– Det er nødvendig å velge det som er bra for vårt land. Nasjonal front er kjent for sin voldelighet og sin intoleranse, sier Fillon som må erkjenne at han har oppnådd et elendig resultat. Partiet han tilhører fikk 27,18 prosent i første runde av forrige presidentvalg i 2012.

– Ekstremisme kan kun bringe ulykke og splittelse til Frankrike. Det er ikke annet å gjøre enn å stemme mot det ekstreme høyre. Jeg stemmer på Emmanuel Macron, sier han.

FAVORITT: Bildet viser Emmanuel Macron like etter at han har avgitt sin stemme i Le Touquet, nord i Frankrike. Foto: Philippe Huguen , AFP

Jean-Luc Melenchon på ytre venstre fløy holdt også pressekonferanse etter at valgresultatet var klart.

– Vi kan være stolt av hva vi har gjort og oppnådd, sa han, men uttrykte ikke støtte til en av partene slik som Fillon gjorde.

Ved presidentvalget i 2012 fikk Melenchon 11,1 prosent. Han har dermed hatt en enorm fremgang,

Politiet slo løs på demonstranter







VGs reporter var på plass da det brøt ut voldelige sammenstøt på Bastille-plassen i Paris etter at valgresultatet var klart.

Det var også toppløse demonstranter som tok til gatene mot Marine Le Pen søndag.

Ber folket stemme på Macron

Den franske statsministeren Bernard Cazeneuve har ifølge nyhetsbyrået AP bedt folket om å stemme på Emmanuel Macron og avvise den høyrepopulistiske lederen Marine Le Pen.

Det har også den franske utenriksministeren Jean-Marc Ayrault gjort på twitter. I en tweet skriver han:

– Et klart valg: Hele venstresiden og alle republikanere bør mobilisere for å stemme på E. Macron, for Frankrike, for Republikken og for Europa.

Også Sosialistpartiets kandidat, Benoît Hamon, oppfordrer velgerne til å stemme på Macron i andre valgrunde.

– Jeg oppfordrer dere til å kjempe hardt mot Front National, til å kjempe mot ekstreme høyre ved å stemme på Emmanuel Macron, selv om han ikke tilhører venstresiden, sier Hamon ifølge Le Monde.

Hamon fikk ifølge Ipsos' valgdagsmåling kun 6,2 prosent av stemmene. Det er et historisk dårlig resultat for Sosialistpartiet.I første runde av det forrige presidentvalget i 2012, fikk Sosialistpartiets kandidat og nåværende president Francois Hollande 28,63 prosent av stemmene.

Internasjonalt kommer det også reaksjoner. En talsmann for Tysklands forbundskansler Angela Merkel ønsker Macron alt godt. En talsmann for EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker ønsker Macron lykke til.