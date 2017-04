28 millioner stemmer er talt opp i det franske presidentvalget: Macron og Le Pen videre

PARIS/OSLO (VG) Både prognoser og foreløpige resultater viser at Emmanuel Macron og Marine Le Pen går videre i det franske presidentvalget.

Den første prognosen viste 23,7 prosent til sentrumskandidaten Emmanuel Macron fra partiet På vei og 21,7 prosent til Marine Le Pen fra Front Nasjonal på ytre høyre fløy.

Den konservative kandidaten Francois Fillon og ytre venstre-kandidat Jean-Luc Melenchon ligger an til å få om lag 19,5 prosent.

De siste offisielle valgresultatene fra det franske innenriksministeriet, etter at omlag 28 millioner av stemmene er talt opp, viser 23,60 prosent til Le Pen, 22,78 prosent til Macron, 19,69 prosent til Fillon og 18,43 til Melenchon.

Like før klokken 21 slår nyhetsbyrået AP fast at Macron og Le Pen går videre til neste runde.

Det er første gang i moderne fransk historie at ingen kandidat fra nasjonens to store partier De konservative og Sosialispartiet er i andre runde.

En time etter at valglokalene stengte holder Marine Le Pen en pressekonferanse der hun kaller resultatet «historisk».

– Frankrikes eksistens står på spill, sier hun.

VIDERE: Den høyrepopulistiske partilderen Marine Le Pen får ifølge en valgprognose 21,7 prosent oppslutning og ventes å gå videre til andre valgrunde i presidentvalget. Foto: Foto: IAN LANGSDON/EPA

Hun forteller det franske folk at de har «et enkelt valg» og må kjempe mot «vill globalisering» og kaller Macron for den nåværende president Hollands «arving».

– Det er på tide å fri det franske folk for elitens arroganse, sier hun.

Fillon: – Jeg stemmer på Macron

På en pressekonferanse søndag kveld erkjenner den konservative kandidaten François Fillon valgnederlag og sier at han er svært skuffet over resultatet.

Han ber sine tilhengere om å støtte Macron.

– Det er nødvendig å velge det som er bra for vårt land. Nasjonal front er kjent for sin voldelighet og sin intoleranse, sier Fillon, som fikk ifølge den første prognosen får 19,5 prosent av stemmene og fortsetter:

– Ekstremisme kan kun bringe ulykke og splittelse til Frankrike. Det er ikke annet å gjøre enn å stemme mot det ekstreme høyre. Jeg stemmer på Emmanuel Macron, sier han.

Meningsmålingsinstitutter anslår at valgdeltakelsen blir på rundt 80 prosent, ifølge NTB.

LEDER: Ifølge den første prognosen leder presidentkandidat Emmanuel Macron med en oppslutning på 23,7 prosent. Bildet viser Macron like etter at han har avgitt sin stemme i Le Touquet, nord i Frankrike. Foto: Philippe Huguen , AFP

Jean-Luc Melenchon på ytre venstre holdt også pressekonferanse etter at valgresultatet var klart.

– Vi kan være stolt av hva vi har gjort og oppnådd, sa han, men uttrykte ikke støtte til en av partene slik som Fillon gjorde.

Ved presidentvalget i 2012 fikk Melenchon 11,1 prosent. Denne gang ligger han an til å få 18,09 prosent oppslutning.

Sammenstøt



VGs reporter var på plass da det brøt ut voldelige sammenstøt på Bastille-plassen i Paris etter at valgresultatet var klart.

Det er de to kandidatene som får mest oppslutning som går videre til andre og siste runde i presidentvalget 7. mai.

Ber folket stemme på Macron



Den franske statsministeren Bernard Cazeneuve har ifølge nyhetsbyrået AP bedt folket om å stemme på Emmanuel Macron og avvise den høyrepopulistiske lederen Marine Le Pen.

Det har også den franske utenriksministeren Jean-Marc Ayrault gjort på twitter. I en tweet skriver han:

– Et klart valg: Hele venstresiden og alle republikanere bør mobilisere for å stemme på E. Macron, for Frankrike, for Republikken og for Europa.

Også sosialistpartiets kandidat, Benoît Hamon, oppfordrer velgerne til å stemme på Macron i andre valgrunde.

– Jeg oppfordrer dere til å kjempe hardt mot Front National, til å kjempe mot ekstreme høyre ved å stemme på Emmanuel Macron, selv om han ikke tilhører venstresiden, sier Hamion ifølge Le Monde.

Hamon fikk ifølge Ipsos' valgdagsmåling kun 6,2 prosent av stemmene. Det er et historisk dårlig resultat for Sosialistpartiet.